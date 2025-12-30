Ana Paola Hall afirma que declaratoria oficial fue "libre de amenaza alguna"

La presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Ana Paola Hall, en medio de la declaratoria oficial de los resultados de las elecciones generales en todos los niveles electorales, aseguró que el proceso se llevó a cabo bajo condiciones de plena libertad.
Hall afirmó que la declaratoria se realizó “en condiciones de libertad personal, libres de coacción o amenaza alguna, tal como hemos dicho, esto ha sido confirmado por la jueza ejecutora a cargo”.
Con estas declaraciones, la titular del CNE buscó garantizar la transparencia y legalidad del proceso electoral, enfatizando que todos los procedimientos se desarrollaron conforme a la normativa vigente y sin presiones externas sobre los funcionarios electorales o los votantes.
El pronunciamiento de Ana Paola Hall llegó en un contexto en el que diferentes actores políticos y ciudadanos han estado pendientes de la validez y legitimidad de los resultados, subrayando la importancia de la supervisión judicial en la ejecución de las elecciones.
De acuerdo a la titular del CNE, la jueza ejecutora que supervisó el proceso también respaldó que la declaratoria se realizó de manera correcta y sin irregularidades, contribuyendo a la confianza pública en los resultados anunciados.
Con esto, el CNE reafirma su compromiso de garantizar elecciones transparentes y confiables, asegurando que los ciudadanos ejercieron su derecho al voto de manera libre y segura, consolidando la confianza en las instituciones democráticas del país.