Ana Paola Hall afirma que declaratoria oficial fue "libre de amenaza alguna"

Tegucigalpa, Honduras.

La presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Ana Paola Hall, en medio de la declaratoria oficial de los resultados de las elecciones generales en todos los niveles electorales, aseguró que el proceso se llevó a cabo bajo condiciones de plena libertad.

Hall afirmó que la declaratoria se realizó “en condiciones de libertad personal, libres de coacción o amenaza alguna, tal como hemos dicho, esto ha sido confirmado por la jueza ejecutora a cargo”.

Con estas declaraciones, la titular del CNE buscó garantizar la transparencia y legalidad del proceso electoral, enfatizando que todos los procedimientos se desarrollaron conforme a la normativa vigente y sin presiones externas sobre los funcionarios electorales o los votantes.