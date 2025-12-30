FFAA confirman que ascensos no fueron agendados por respeto al proceso electoral

Tegucigalpa, Honduras

El encuentro, realizado en el salón de retratos del Congreso Nacional, tuvo como eje central el proceso de ascensos dentro de la institución castrense, un tema que ha generado expectativa y debate a nivel nacional.

En medio de un momento decisivo para la vida democrática del país, las Fuerzas Armadas de Honduras confirmaron este martes que no se aprobarán ascensos militares en el Congreso Nacional, luego de una reunión sostenida entre la Junta de Comandantes, oficiales propuestos al grado de General de Brigada y el presidente del Legislativo, Luis Rolando Redondo Guifarro.

Durante la reunión, se recordó que este 30 de diciembre vence el plazo para la declaratoria electoral del Consejo Nacional Electoral (CNE), un hecho considerado crucial para la estabilidad democrática y el respeto a la voluntad popular.

Ante este escenario, el presidente del Congreso notificó oficialmente a los oficiales involucrados que no se incluirá en la agenda legislativa el acta relacionada con los ascensos militares, con el objetivo de garantizar transparencia y evitar cuestionamientos al proceso.

Las Fuerzas Armadas destacaron que esta medida responde al compromiso de actuar con responsabilidad y apego estricto a la Constitución de la República.

En su pronunciamiento, la institución militar reafirmó que es obediente, profesional y no deliberante, y que su actuación estará siempre al margen de intereses políticos.

Asimismo, garantizó al pueblo hondureño el respeto irrestricto a la voluntad popular, subrayando que su rol es salvaguardar la democracia y el orden constitucional.