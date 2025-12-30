¿En qué concluyó la reunión entre el jefe de las FFAA y Luis Redondo?

TEGUCIGALPA

El presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, sostuvo una reunión de más de tres horas con la cúpula de las Fuerzas Armadas, en un encuentro del que no se ofrecieron explicaciones oficiales ni trascendieron detalles sobre los temas abordados. El encuentro se produjo en medio de la tensión y polarización política, a pocas horas de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) emita la declaratoria oficial de resultados en los niveles de diputaciones y alcaldías.

De manera extraoficial, se conoció que la nueva cúpula militar habría comunicado a Redondo su decisión de no impulsar, durante el actual período legislativo, la aprobación de ascensos a coroneles y generales correspondientes a una nómina de al menos 20 oficiales de las Fuerzas Armadas. Esta postura atendería planteamientos realizados de forma confidencial por otros miembros de la institución castrense, quienes consideraban que la lista presentada por el entonces jefe del Estado Mayor Conjunto, general Roosevelt Hernández, tenía un marcado sesgo político y dejaba fuera a varios oficiales. Durante la reunión celebrada este martes 30 de diciembre, el nuevo jefe de las Fuerzas Armadas, Héctor Valerio Ardón, acompañado por la Junta de Comandantes, habría solicitado al titular del Congreso abstenerse de aprobar dichos ascensos. El encuentro inició a las 9:30 de la mañana y concluyó al mediodía, sin que autoridades del Congreso Nacional ni de las Fuerzas Armadas brindaran información sobre su objetivo. Esta decisión de las FFAA se interpreta como un revés político para Roosevelt Hernández, actual ministro de Defensa y principal impulsor de los ascensos cuestionados, los cuales, según versiones internas, habrían marginado a oficiales que se opusieron a sus lineamientos durante sus últimos meses de gestión en la institución castrense.

En contraste, la nueva cúpula habría optado por un enfoque más institucional, solicitando revisar de manera exhaustiva la hoja de servicio y la trayectoria de cada oficial antes de considerar cualquier promoción.

Diputados de oposición en alerta

La reunión coincidió con la presencia de diputados de la oposición en los bajos del Congreso Nacional, quienes se mantienen en alerta ante las advertencias de Luis Redondo de desconocer la declaratoria electoral que se dispone a emitir el CNE. La convocatoria realizada por el partido Libre a sus legisladores elevó la tensión, ante el temor de que se intente convocar de forma irregular al pleno para nombrar una comisión legislativa que revise votos y desconozca los resultados de las elecciones del 30 de noviembre, así como la declaratoria presidencial emitida por el CNE el pasado 24 de diciembre.