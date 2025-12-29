Casa Presidencial sin contacto oficial para iniciar transición de poder con Asfura

Tegucigalpa, Honduras

Casa Presidencial ha guardado silencio en torno al proceso de transición de gobierno, pese a los dos anuncios recientes de la mandataria Xiomara Castro en los que aseguró que respetaría los resultados electorales y que el cambio de administración iniciaría de inmediato. A cinco días de haberse confirmado la proclamación de Nasry “Tito” Asfura como presidente electo, tras las elecciones generales de noviembre, aún no se ha registrado una llamada oficial ni un contacto formal entre Castro y Asfura para poner en marcha al proceso de transición.

Desde el entorno del presidente electo se ha informado que no ha existido comunicación institucional por parte de Casa Presidencial, una situación que contrasta con lo ocurrido en 2021, cuando, tras perder las elecciones frente a Castro, Asfura se presentó personalmente en la residencia presidencial para felicitarla. Se realizó consultas para conocer si existe una agenda formal de transición o reuniones previstas entre el equipo saliente y el presidente electo; sin embargo, no obtuvo confirmación oficial.

Poca actividad en Casa Presidencial

La sede del Poder Ejecutivo presenta desde hace varios días una reducida afluencia de personas y vehículos, limitándose el ingreso a unidades destinadas a labores de mantenimiento. En el interior del edificio no se observa la presencia de altos funcionarios ni de equipos vinculados a la transición, más allá del personal básico de servicios. Fuentes consultadas por este rotativo señalaron que no está programada ninguna visita pública de Castro para inaugurar proyectos en los próximos días. Tampoco se han divulgado agendas de trabajo ni se han convocado conferencias de prensa que anticipen acciones inmediatas de la actual administración.