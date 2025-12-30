Nueva Presidencia del Poder Legislativo dependerá de alianzas políticas

Tegucigalpa, Honduras

En un escenario marcado por tensiones políticas, liberales y nacionalistas ya presionan por la presidencia del Legislativo. Sin embargo, al no contar ninguno con los votos suficientes para asegurarse el control, están obligados a pactar entre sí o a buscar acuerdos con el partido Libertad y Refundación (Libre), que pasó a convertirse en la tercera fuerza política, de cara al período 2026-2030.

Como ninguna de las tres fuerzas mayoritarias del Congreso Nacional cuenta con los 65 votos necesarios para alcanzar la presidencia de la junta directiva, los próximos 22 días serán decisivos para que las bancadas logren un consenso y eviten que se repita una situación de ilegalidad como la ocurrida en enero de 2022, cuando Luis Redondo fue impuesto de manera irregular.

De los 128 diputados que conforman el Poder Legislativo, el Partido Nacional obtuvo 49 escaños, seguido por el Partido Liberal con 41. En tanto, Libertad y Refundación alcanzó 35 diputaciones, el Partido Innovación y Unidad (Pinu) logró dos curules y la Democracia Cristiana una.

El analista Juan Ramón Martínez considera que lo ideal sería que el partido que quede en segundo lugar en cantidad de votos dirija el Congreso Nacional; sin embargo, señaló que en Honduras se ha vuelto una práctica recurrente, en casi todos los gobiernos, que el control del Legislativo recaiga en el partido que gana el Poder Ejecutivo.

Recordó que antes de realizar las elecciones le propuso un acuerdo a los candidatos Nasry Asfura y Salvador Nasralla en el sentido de que “lo ideal sería que la presidencia del Congreso la tenga el partido que ha perdido las elecciones”.

Como no habrá un partido que tenga la mayoría simple, en este sentido, la salvación es que se nombre un presidente del Congreso que actué bajo el respeto de la ley y de la democracia, “que entienda que el Poder Legislativo es un órgano colegiado y que, en consecuencia, ser presidente de la junta directiva es sencillamente ser el responsable por la aplicación del Reglamento Interno- el cual exhibe muchas aristas antidemocráticas- y de permitir a cada uno de los diputados todas libertad para poder intervenir”, sostuvo Martínez.

Desde una perspectiva política, una alianza entre nacionalistas y liberales parecería lo más lógico. No obstante, Félix Ávila, analista político, advirtió que, como en política todo es posible, Libre —al contar con una cantidad significativa de diputados— podría alcanzar un acuerdo con los liberales y arrebatarle la presidencia del Congreso al Partido Nacional, complicándole así el control del Legislativo.

Según Ávila, “básicamente una alianza entre Libre y los liberales sería nada más como para bloquear un montón de proyectos e iniciativas de los nacionalistas”.

En el Partido Nacional, por su parte, se barajan dos opciones para presidir el Congreso Nacional: Tomás Zambrano, diputado por el departamento de Valle, y Carlos Ledezma, representante de Choluteca.

El exprecandidato presidencial Salvador Nasralla impulsa la aspiración de su esposa, la diputada Iroshka Elvir, quien resultó reelecta, para que ocupe la presidencia del Congreso Nacional.