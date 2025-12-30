No se prevén cambios en el reparto de fuerzas en Congreso Nacional

Tegucigalpa, Honduras

Al menos eso es lo que se proyecta tras revisar los datos parciales divulgados por el Consejo Nacional Electoral (CNE) y aplicar la fórmula del cociente electoral, que reflejan una tendencia marcada.

Aunque a nivel de diputaciones todavía hay un universo de 2,670 actas con inconsistencias por revisar, no se prevé que la depuración de estos documentos cambie de forma drástica el reparto de fuerzas en el Congreso Nacional.

Según los datos más recientes, el Partido Nacional es mayoría, con 49 congresistas. En segundo lugar, está el Partido Liberal, que se adjudica 41 curules. El tercer lugar es para Libertad y Refundación (Libre), con 35 diputados.

El Partido Innovación y Unidad (Pinu) alcanza dos diputaciones, mientras que la Democracia Cristiana (DC) obtiene una.

Esta distribución se ha mantenido desde el pasado 8 de diciembre de 2025, cuando ocurrió el último cambio, que se tradujo en un escaño más para Libre, permitiéndole llegar a 35, a costa de que la DC perdiera uno.

Los movimientos que se esperan son a nivel interno de las fuerzas. Por ejemplo, en Valle, el diputado liberal Alfredo Saavedra está a 213 votos de alcanzar a su correligionario Alex Zorto. En Yoro, dentro del Partido Libre, Araminta Pereira Ortega se halla a 93 votos de alcanzar a Melbi Ortiz.