Se sienten engañados por las constructoras: las casas ya están rajadas

San Pedro Sula, Honduras

"He escuchado de nuevas constructoras que no cumplen con los contratos de construcción, dejan las casas botadas, de eso se escucha mucho, son constructoras sin experiencia, se quedan sin presupuesto para terminarle al cliente la construcción, sí sé de varios casos", comentó Paz.

"Me dijeron que tenía que presentar el reclamo por escrito, lo presenté el primero de abril del año pasado y no he tenido respuestas. El otro problema es que en de la publicidad antes de vender las casas dijeron que el proyecto tendría un cerco perimetral, algo que no es cierto, estamos en medio de dos solares baldíos y se nos pasan metiendo a las casas, el tema de seguridad es un problema y ellos dicen que el cerco ahí está y lo que hay es una malla".

"La mayoría de las casas tienen problemas de filtración de agua, hasta las casas que tienen tres a cuatro meses de haberse entregado, se ha hablado con la constructora, pero no quieren escuchar", reclamó Lobo. Aunque la urbanización tiene unos cinco años, aún no construyen bordillos y aceras. "Han incumplido en la mayoría de las cosas que estaban en contrato", añadió.

A través de Facebook de LA PRENSA, cibernautas contaron cómo también han sido afectados por el incumplimiento de empresas. "Inmobiliaria Díaz y Asociados, lo que hizo fue tirarse a la quiebra para no terminar las casas y ahora opera con otro nombre comercial", escribió Helin Claros.

El ciudadano Rafael Alcocer compartió: "Nola, ahora conocida como Inmobiliaria del Norte, entregan casas con problemas permanentes de humedad, casas rajadas, materiales de mala calidad, malos acabados o terminaciones, por mencionar algunos problemas que me heredaron".

Otros afectados también han denunciado a Constructora Karsa Group porque no cumple con las fechas de entrega, solo inician las casas y las dejan abandonadas por largo tiempo ya que demoran casi dos años en terminar obras de menos de 90 metros cuadrados. "No dan respuestas, sencillamente desaparecen", se quejó el lector.

Sobre empresas y personas particulares que quedan mal a sus clientes con la construcción de viviendas, Raúl Martínez, director general de 3RS Inmobiliaria, opinó que es necesario que antes de apostar a un proyecto, las personas se aseguren que las empresas son de confianza, con vasta experiencia, con urbanizaciones edificadas con éxito y sin proyectos fallidos.

"No siempre son estafas, hay constructoras que no tienen experiencia, que se gastan el presupuesto y no terminan la obra, porque no administran bien los recursos, hay momentos cuando se disparan los valores de los materiales y todo presupuesto queda corto, ahí no hay nada que hacer, todos perdieron, por eso un constructor con experiencia prevé este tipo de situaciones", apuntó Martínez.