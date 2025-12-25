Luis Enrique blindado: PSG le alista contrato nunca antes visto en el fútbol

El PSG de Luis de Enrique enamoró a más de alguno en la pasada temporada con su juego y ahora el DT tendría en la mesa un contrato nunca antes visto, esto luego de haberlo ganado casi todo con el club.
El estratega renovó al equipo parisino e incluso con la salida de Mbappé, logró darle al club su primera Champions League.
No es para menos, ya que la institución está contenta con el trabajo de Luis Enrique en el PSG, por lo que ahora plantean colocarle un contrato nunca antes visto al estratega, esto para que se mantenga ligado al equipo.
Conoce los detalles del contrato que prepara la entidad parisina para Luis Enrique.
Doha, la ciudad que significó el final de Luis Enrique como seleccionador español, ha servido para llevar a la cima del mundo del fútbol al técnico asturiano.
La Intercontinental lograda ante el Flamengo de Filipe Luis cierra el círculo de un 2025 para enmarcar. El Chelsea de Maresca impidió en el pasado mes de julio que el PSG lo ganara todo.
Solo el Chelsea de Maresca evitó que el PSG lo ganara absolutamente todo. Ese pequeño lunar no ha empañado la sensación interna de que Luis Enrique es el líder ideal para un proyecto estable y duradero, pensado para muchos años.
Luis Enrique ha encontrado en el PSG el escenario idóneo para poder poner en práctica su manera de entender el día a día del fútbol, misma que no le funcionó de la misma forma en otros clubes.
Feliz, convencido y firme en sus ideas, el asturiano ha logrado algo esencial: que los jugadores crean en el esfuerzo colectivo. Ese compromiso, no siempre fácil de aceptar, es uno de los argumentos que empujan al PSG a asegurarle un futuro largo.
Los títulos son la prueba definitiva. Con Mbappé ya en el Real Madrid, Luis Enrique encontró el equilibrio que faltó en la temporada 24/25, consolidando un equipo que lo ganó todo en Europa.
La identificación entre PSG y entrenador es tan fuerte que desde Doha se habla de un contrato “de por vida”. Aunque aún le reste un año, el club no quiere que exista la más mínima duda sobre su permanencia en el banquillo parisino.
Luis Campos, el arquitecto del proyecto, respalda plenamente la idea del nuevo contrato del entrenador español. El tiempo y los éxitos le han dado la razón, y junto a Luis Enrique ha construido un club campeón.
El PSG presume de haber hallado algo poco común: un técnico alineado con la filosofía del club y capaz de gestionar egos. Por eso trabaja ya en asegurar su continuidad, evitando tentaciones externas que siempre llegan con los éxitos.
El vínculo entre Luis Enrique y el PSG apunta a largo recorrido. El primer reto será cerrar un nuevo contrato que refleje la confianza mutua, blindando al entrenador como pilar central del proyecto deportivo parisino.
El segundo desafío es mantener la ambición del vestuario. El club quiere que todos los jugadores, con Vitinha como referencia, sigan alineados con la idea de crecimiento constante que propone el técnico asturiano.
Desde el PSG piensan en crear un vínculo de ‘por vida’ con el entrenador, al que se le finaliza el contrato en 2027.