Solo 1.7 millones de hondureños tienen vivienda propia

San Pedro Sula, Honduras

Por cinco años, Alexandra Rodríguez rentó un apartamento en el sector noreste de San Pedro Sula, todo estaba bien, hasta que la habitación comenzó a presentar problemas en las tuberías de aguas negras y de humedad en las paredes.

“Las aguas negras se regresaban y ya había contaminación en el baño y cuarto, la dueña me dijo que me iba a aumentar mil lempiras en la renta, pero no arreglaba el problema, no le hacía mejoras”.

Rodríguez cuenta que en un mes se tardó tres días en pagar la renta, al conversar con la propietaria acordaron que le daría un tiempo para que buscara donde mudarse, ya que no estaba en condiciones de invertir en el apartamento.

“Pero no lograba encontrar donde mudarme, porque muchos de los apartamentos que veía se salían de mi presupuesto, están muy caros los alquileres, y me cortó el agua para obligarme a mudarme, con las aguas negras y la falta de agua ya estaba desesperada”.

Por 25 días, Rodríguez no tuvo agua, hasta que logró mudarse, como este y otros casos en donde los dueños quitan hasta las láminas son cada vez más frecuentes en diferentes partes del país.