San Pedro Sula, Honduras

Las empresas de telefonía móvil y fija, televisión por cable e internet deben emitir facturas y cobrar sus servicios exclusivamente en moneda nacional, el lempira. Además, no pueden obligar a los usuarios a firmar contratos por más de seis meses, y los clientes pueden rescindir el contrato si reciben un mal servicio.

En Instagram, Yissell Romero escribió: "No, porque te siguen cobrando el monto en dólares con los aumentos diarios que tiene, solo que convertido a lempiras. Es la misma cosa".

"No se cumple, porque te cobran el valor del dólar. Según como esté el dólar, así paga uno en lempiras", lamentó Wendy Fernández.

A través de las redes sociales de Diario LA PRENSA consultamos a la ciudadanía si realmente en Honduras se está cumpliendo la prohibición aprobada por el Congreso Nacional y ya no se les cobra en dólares los servicios de cable, internet y telefonía. Sin embargo, muchos coinciden en que, aunque en las facturas los signos del dólar fueron reemplazados, las variaciones en los cobros mes a mes evidencian que se sigue aplicando el cambio del dólar.

"En el momento que se aprobó la ley se estipuló que los contratos vigentes se tenían que cumplir porque eran contratos, y que los nuevos contratos debían establecer una cuota fija en lempiras y una duración máxima de seis meses", describió. La ley no estipula multas; de eso se encarga la Fiscalía de Protección al Consumidor.

José Santos, director de Protección al Consumidor, informó que sí han recibido denuncias de empresas de telefonía, internet y cable que no están cumpliendo y cobran los servicios en dólares.

"Luego de la denuncia se manda un inspector a verificar y constatar. Posteriormente, se cita a la empresa para ver si le va a resolver al consumidor. Si no le resuelve, se realiza la imputación para que presente los medios de prueba del porqué no quiere hacerlo, sino castigar la empresa si no le resuelve", explicó Santos a este rotativo.

Las multas van desde uno hasta diez mil salarios mínimos, dependiendo del caso. "Cuando son reincidentes imponemos multas de mil a mil quinientos salarios. A empresas de telefonía ya se les ha impuesto sanciones de ese tipo".