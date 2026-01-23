Medidas que toma la Ruta 2 en San Pedro Sula para reanudar operaciones

San Pedro Sula, Honduras.

Desde tempranas horas, buses grandes y pequeños comenzaron a circular nuevamente desde el punto ubicado en los sectores de la colonia Pradera y El Polvorín, donde se observan movimientos constantes de pasajeros.

Las unidades de transporte de la Ruta 2 retomaron sus operaciones de manera normal en la ciudad de San Pedro Sula, luego de que autoridades policiales sostuvieran una reunión con representantes de la empresa transportista, tras la paralización provocada por presuntos cobros extorsivos.

Sin embargo, pese a que el día anterior se había informado que las unidades saldrían con resguardo policial, en el lugar no se observó presencia de agentes al momento de la reanudación del servicio.

“Gracias a Dios ya están trabajando otra vez, por dos días no tuvimos cómo ir al trabajo y hoy nos tocó salir más temprano por cualquier cosa. Uno se siente con miedo, pero necesitamos el transporte”, expresó Marta López, usuaria frecuente de la ruta.

Por su parte, Carlos Hernández, otro pasajero, manifestó que, “es un alivio que ya estén operando, pero sí da temor ver que no hay policías, ojalá que cumplan con la vigilancia porque nosotros dependemos de estas unidades todos los días”.

Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

Durante un recorrido por el punto de salida, se pudo constatar que los motoristas y ayudantes trabajaban con evidente cautela. Incluso, algunos usuarios notaron gestos de nerviosismo entre el personal de las unidades.

“La muchacha que iba de ayudante se persignó antes de salir, como pidiéndole a Dios protección. Eso refleja la zozobra en la que se vive”, comentó un testigo.

Las autoridades policiales confirmaron que la paralización se dio a conocer inicialmente a través de redes sociales y medios de comunicación, ante supuestos cobros extorsivos.

La vocera de la Dirección Policial Antimaras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (Dipampco) explicó que no existe una denuncia formal por parte de los transportistas afectados.

“Ya se han asignado equipos especializados de la División Antimaras y Pandillas y de la División de Seguridad del Transporte Urbano para iniciar las investigaciones y perfilar si existen personas vinculadas a estos cobros extorsivos aquí en San Pedro Sula. Pero es importante contar con una denuncia formal para poder procesar a los responsables”, indicó la portavoz.

Asimismo, confirmó que el miércoles se logró la captura de un individuo vinculado a la extorsión contra esta ruta. Se trata de alias “Lunay” o “Depravado”, presunto cabecilla de la estructura criminal Pandilla 18, quien fue detenido en el departamento de Comayagua tras huir de San Pedro Sula para evadir a las autoridades.

“La población y el sector transporte piden más operativos, estos se están realizando de manera permanente, pero necesitamos la colaboración ciudadana. Si identifican zonas con incidencia delictiva, pueden brindar la información a través de la línea 143 o al 911”, agregó la vocera.