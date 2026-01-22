Suspenden servicios aduaneros en almacenes de carga del SAN

San Pedro Sula, Honduras.

Según el aviso, por el momento no se podrán prestar los servidores de respaldo correspondientes a pólizas rojas y amarillas, ni los trámites de rapiditos, tránsitos, traslados, ingresos a depósitos y salidas en el Sistema Automatizadode rentas Aduaneras de Honduras ( SARAH).

El Servicio Aeroportuario Nacional (SAN) y la Empresa Hondureña de Infraestructura y Servicios Aeroportuarios (Ehisa), informaron de la suspensión temporal de varios servicios aduaneros debido a inconvenientes operativos que afectan la atención regular.

Asimismo, quedó suspendido el servicio de aforos de aduanas, incluyendo los aforos para desagrupajes, lo que impacta directamente en la liberación de mercancías y vehículos importados.

Uno de los almacenes directamente afectados por esta paralización es el de Aduana La Mesa, en San Pedro Sula, considerado uno de los principales puntos para la revisión y liberación de mercancías en la zona norte del país.

La suspensión en este almacén ha provocado la acumulación de carga y el retraso en la entrega de productos importados, impactando a sectores comerciales e industriales que dependen del despacho ágil de mercancías.

Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

El comunicado del SAN detalla que el único servicio que se continuará brindando será la facturación de pólizas verdes y los aforos manuales, además de la gestión de datos de almacenaje.

En ese sentido, las autoridades del SAN recomendaron a las agencias que tramitan vehículos no ingresar unidades a depósito en el almacén hasta nuevo aviso, con el fin de evitar mayores retrasos y complicaciones en los procesos.

El documento está firmado por la licenciada Selena Rivera, Contadora de la Terminal de Carga y Jefe de Área, quien pidió la comprensión de los usuarios y aseguró que se mantendrá informada a la ciudadanía ante cualquier cambio en la situación.

No obstante, ha trascendido que la paralización de estos servicios estaría relacionada con la ausencia de empleados de Aduanas, luego de que presuntamente se les cancelaran los contratos, lo que habría dejado sin personal suficiente para operar los procesos aduaneros en la terminal aérea.

Ante esta situación, La Prensa intentó contactar al titular de Aduanas Honduras, Fausto Cálix, para conocer su versión sobre la suspensión de los servicios y la presunta cancelación de contratos; sin embargo, hasta el cierre de esta edición no se obtuvo respuesta.