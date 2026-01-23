Baja el precio del cartón de huevos en mercados de San Pedro Sula

San Pedro Sula, Honduras

Comerciantes confirmaron que el cartón pasó de costar 105 lempiras a 100 lempiras , es decir, una reducción de cinco lempiras, lo que genera satisfacción para la mayoría de clientes.

Una leve rebaja en el precio del cartón de huevos se registra en los principales mercados de San Pedro Sula, lo que representa un pequeño alivio para el bolsillo de las familias sampedranas en este inicio de año.

“Sí ha bajado un poquito, antes lo estábamos vendiendo a 105 lempiras el cartón y ahora ya son cinco lempiras menos. Tal vez no parece mucho, pero para los ciudadanos sí se siente, sobre todo si compra varios cartones de huevos”, explicó Roberto Lemus, locatario del mercado.

El comerciante agregó que, por ejemplo, una persona que compra cinco cartones ahora se ahorra 25 lempiras. “Ya casi le ajusta para una media más, entonces definitivamente ayuda y motiva más a la compra”, señaló.

En cuanto a otros productos de la canasta básica, los vendedores aseguraron que el frijol y el arroz se mantienen estables en sus precios. Sin embargo, el maíz sí ha tenido un ligero incremento reciente a L9 la libra.

“Nos hicieron un pequeño aumento en el maíz, que por ahora lo estamos apechugando nosotros. Ayer vino con un nuevo incremento, pero vamos a tratar de sostenerlo un poco antes de trasladarlo al consumidor”, indicó.

Sobre el comportamiento de las ventas en este inicio de 2026, los comerciantes manifestaron que se han mantenido dentro de lo normal, aunque con expectativas de mejora en la segunda quincena de enero.

“Las ventas han estado normales, venimos de diciembre y esperamos que ahora, en esta segunda quincena, se estabilicen un poco más y que la gente se anime a comprar”, comentó otro vendedor, quien aprovechó para invitar a la población a visitar los mercados populares, donde aseguran se encuentran precios más accesibles.

Pese a la buena noticia en el precio de los huevos, los locatarios advirtieron que el reciente aumento en los combustibles podría generar incrementos en algunos productos en las próximas semanas, debido al impacto que tiene el transporte en los costos de distribución.

“Con el alza de los combustibles siempre viene una cadena de aumentos. Ojalá podamos sostener los precios lo más que se pueda, pero hay productos que inevitablemente se verán afectados”, alertaron.