Sube precio del maíz y del frijol en mercados de San Pedro Sula

La libra de frijol rojo se cotiza actualmente a L24, mientras que el frijol negro se vende a 23 lempiras.

Esta semana se reporta un nuevo incremento en el precio de granos básicos en mercados de San Pedro Sula.

San Pedro Sula, Honduras.

El golpe al bolsillo de los sampedranos continúa, ya que esta semana se reporta un nuevo incremento en el precio de granos básicos como el maíz y el frijol en distintos mercados de la ciudad.

De acuerdo con comerciantes, la libra de maíz ha pasado de costar 7 a 9 lempiras, y ante la baja producción nacional, se estima que podría superar los 10 lempiras en los próximos días.

Jorge Torres, comerciante del mercado Dandy, explicó que aunque los consumidores se molestan por los aumentos, los vendedores ya no pueden absorber más los costos. “Nosotros también compramos más caro, no nos queda de otra que trasladar ese incremento al cliente”, expresó.

El frijol, otro producto esencial en la dieta hondureña, también ha registrado un alza. La libra de frijol rojo se cotiza actualmente a 24 lempiras, mientras que el frijol negro se vende a 23 lempiras.

“Hay inestabilidad en los precios, ya ni frijoles vamos a poder comer. Las tortillas cada vez están más caras y el gobierno no hace nada por mejorar la economía”, manifestó con preocupación Suany Medina, una compradora habitual en el mercado.

Los consumidores temen que estos incrementos se mantengan o empeoren en los próximos meses, afectando aún más la ya deteriorada economía familiar.

Ana Reyes Mendoza
Ana Reyes Mendoza
Periodista

Licenciada en Periodismo, egresada de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Periodista multimedia con más de 15 años de experiencia en la cobertura de temas policiales, judiciales, educativos y migratorios.

