Sube precio del maíz y del frijol en mercados de San Pedro Sula

San Pedro Sula, Honduras.

El golpe al bolsillo de los sampedranos continúa, ya que esta semana se reporta un nuevo incremento en el precio de granos básicos como el maíz y el frijol en distintos mercados de la ciudad.

De acuerdo con comerciantes, la libra de maíz ha pasado de costar 7 a 9 lempiras, y ante la baja producción nacional, se estima que podría superar los 10 lempiras en los próximos días.

Jorge Torres, comerciante del mercado Dandy, explicó que aunque los consumidores se molestan por los aumentos, los vendedores ya no pueden absorber más los costos. “Nosotros también compramos más caro, no nos queda de otra que trasladar ese incremento al cliente”, expresó.

El frijol, otro producto esencial en la dieta hondureña, también ha registrado un alza. La libra de frijol rojo se cotiza actualmente a 24 lempiras, mientras que el frijol negro se vende a 23 lempiras.

“Hay inestabilidad en los precios, ya ni frijoles vamos a poder comer. Las tortillas cada vez están más caras y el gobierno no hace nada por mejorar la economía”, manifestó con preocupación Suany Medina, una compradora habitual en el mercado.