Jorge Ruíz Cano, el animador venezolano que plasma su talento en "Zootopia 2"

Desde hace más de 10 años, el venezolano Jorge Ruíz Cano ha visto cumplido uno de sus grandes sueños: ser animador en importantes producciones de Disney.
Su más reciente trabajo fue en “Zootopia 2”, película que se exhibe ya en los cines hondureños, y que ha sido un fenómeno en la taquilla al recaudar más de 500 millones de dólares a nivel mundial en su primer fin de semana de estreno.
Ahora, en una entrevista para LA PRENSA, Ruíz comparte sobre su experiencia en esta nueva producción animada de la Casa del Ratón.
DR: ¿Qué significa para vos, como un animador, como venezolano y latinoamericano, que tu trabajo sea visto por millones de personas?
JR: Es lo máximo del universo, no hay nada más chévere que la validación y la reacción y el impacto de la audiencia cuando haces tus obras artísticas. Yo siempre digo, yo soy un embajador, un granito de arena representando a nuestro gran equipo de animadores. Bueno, los números solamente significan que la gente está reaccionando y les encanta. Y yo, bueno, como latino, es súper cool representar porque mucha gente ve esto y dice, esa referencia, esa representación, así sea un grano de arena, es lo máximo. Estoy contento y muy honrado.
DR: ¿Qué diferencias o desafíos encontraste en el proceso de la secuela?
JR: Bueno, para nosotros Nick y Judy son personajes que existen, ¿sabes? O sea, nosotros los conocemos. O sea, para ellos son actores, son personajes que están y caminan. Entonces, para nosotros es como revisitar a unos amigos que tenemos tiempo sin ver, ir a un sitio que tenemos tiempo sin ir. Vemos que Zootopia tiene más niveles y zonas, y es más compleja. Entonces nosotros tenemos que cumplir esas expectativas, tenemos mucha responsabilidad, porque nosotros somos todo acerca de la excelencia.
DR: ¿Qué es eso que disfruta Jorge Ruíz de la animación, y por qué?
JR: Bueno, desde chamito yo decía que quería ser animador de Disney, y al lograr este sueño y ya como un artista con experiencia, yo digo que mi parte favorita es aprender. Porque en nuestro trabajo necesitamos muchas referencias, por ejemplo, en “Moana” necesitamos aprender acerca del protopolinesio o de cómo navegar.
Necesitamos hacer un estudio, ser expertos del mundo y los personajes, o bueno tratamos de ser expertos en ello, apuntamos acerca de esa referencia y estudio para que tenga un nivel de profundidad, porque animación es ser específico, ¿sabes? Nadie se para como Nick o nadie camina como Judy, y para mí esa etapa es lo máximo, que mi trabajo sea estudiar una cultura, estudiar un oficio, estudiar la mecánica de un animal, de un personaje, porque soy fan de la educación, y de estudiar”.
DR: ¿En qué otros proyectos o en qué más te gustaría trabajar o explorar?
JR: Algo que tenemos en común en este estudio, es que todos somos contadores de historia, todos somos directores en nuestra mente, ¿no? Entonces, siento que tengo mucho que decir. Y me encanta la computadora, pero me encanta lo análogo, me encanta llenarme de carboncillo y de pasteles y dibujar, me encanta educar, pana, me encanta la educación, el impacto que uno puede hacer contando sus experiencias y los pocos conocimientos que uno tiene. Entonces, me encantaría abrir una galería y tener un espacio en el cual mucha gente y los latinos podamos encontrarnos y contar nuestras historias, nuestras experiencias.
DR: ¿Qué consejo les darías para a los jóvenes latinos que sueñan con ser animadores?
JR: Yo siempre digo que es originalidad, creo que hay en que enfocarse en tu discurso artístico, ¿sabes? Y saber que hay diferentes nortes y diferentes versiones del éxito, pana. No se encasillen en, bueno, esto es lo que quiero hacer, ¿no? Uno cambia todo el tiempo, el único ser humano que no cambia es el tonto. Tus metas deberían ser claras, pero uno tiene que fluir.
Entonces tienes que, primero que todo, este, no, no solamente yo soy animador, no te encasilles... Porque como te dije, somos contadores de historia, somos directores, entonces siempre es buscando, viendo y comunicándote con gente que te inspira. Siempre tratando de vivir experiencias, enamórate, conversa, discute, haz artes marciales, haz tecnologías, etc, y trata de vivir todo el espectrum de las emociones humanas para que tú puedas ser un mejor artista.