Jorge Ruíz Cano, el animador venezolano que plasma su talento en "Zootopia 2"

San Pedro Sula, Honduras.

Desde hace más de 10 años, el venezolano Jorge Ruíz Cano ha visto cumplido uno de sus grandes sueños: ser animador en importantes producciones de Disney.

Su más reciente trabajo fue en “Zootopia 2”, película que se exhibe ya en los cines hondureños, y que ha sido un fenómeno en la taquilla al recaudar más de 500 millones de dólares a nivel mundial en su primer fin de semana de estreno.

Ahora, en una entrevista para LA PRENSA, Ruíz comparte sobre su experiencia en esta nueva producción animada de la Casa del Ratón.

DR: ¿Qué significa para vos, como un animador, como venezolano y latinoamericano, que tu trabajo sea visto por millones de personas?

JR: Es lo máximo del universo, no hay nada más chévere que la validación y la reacción y el impacto de la audiencia cuando haces tus obras artísticas. Yo siempre digo, yo soy un embajador, un granito de arena representando a nuestro gran equipo de animadores. Bueno, los números solamente significan que la gente está reaccionando y les encanta. Y yo, bueno, como latino, es súper cool representar porque mucha gente ve esto y dice, esa referencia, esa representación, así sea un grano de arena, es lo máximo. Estoy contento y muy honrado.

DR: ¿Qué diferencias o desafíos encontraste en el proceso de la secuela?

JR: Bueno, para nosotros Nick y Judy son personajes que existen, ¿sabes? O sea, nosotros los conocemos. O sea, para ellos son actores, son personajes que están y caminan. Entonces, para nosotros es como revisitar a unos amigos que tenemos tiempo sin ver, ir a un sitio que tenemos tiempo sin ir. Vemos que Zootopia tiene más niveles y zonas, y es más compleja. Entonces nosotros tenemos que cumplir esas expectativas, tenemos mucha responsabilidad, porque nosotros somos todo acerca de la excelencia.