"Chano" Rivera reta a candidatos presidenciales a "ganar un lempira" como salario

Tegucigalpa, Honduras.

Durante la última semana de septiembre, Rivera propuso que quien llegue a la presidencia de la República reciba un salario simbólico de un lempira mensual , en lugar de los 137,800 lempiras que actualmente devenga un presidente en Honduras.

Mario “Chano” Rivera , candidato presidencial del Partido Demócrata Cristiano de Honduras (DC), lanzó un inusual reto a tres de sus contrincantes en la contienda electoral, entre ellos Salvador Nasralla, Rixi Moncada y Nasry Asfura.

“Sigo esperando que me acepten el reto de recibir un sueldo de un lempira al mes. ¿Por qué? Porque eso demuestra austeridad y que se termine el derroche”, declaró el candidato de la DC.

El político aseguró que, de resultar electo, cumplirá su promesa, aunque señaló que ninguno de los otros candidatos ha respondido a su propuesta.

Además de la reducción del salario presidencial, Rivera impulsa la polémica idea de que Honduras se convierta en un estado de Estados Unidos.

Tras el inicio de la propaganda electoral, que arrancó oficialmente el 1 de septiembre, el candidato recorrió el mercado municipal de Puerto Cortés el pasado 28 de septiembre, donde dialogó con comerciantes y habitantes, reiterando que el país necesita un "gobierno super mano dura" para enfrentar los desafíos nacionales.

Las elecciones generales en Honduras se celebrarán el domingo 30 de noviembre, con cinco aspirantes presidenciales: Mario Rivera, del Partido Demócrata Cristiano de Honduras (DC); Nasry Asfura, del Partido Nacional; Rixi Moncada, de Libre; Salvador Nasralla, del Partido Liberal; y Nelson Ávila, del Partido Innovación y Unidad Social Demócrata (PINU-SD).