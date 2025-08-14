“Chano” Rivera, primer presidenciable en reunirse con el padre Leopoldo Serrano

TEGUCIGALPA, HONDURAS

“Mi compromiso se mantiene firme con el padre Leopoldo para unir pasos por la paz”, expresó Rivera en su cuenta de X, al relatar que encontró al sacerdote jesuita sobre la carretera CA-5.

El aspirante presidencial por el Partido Democracia Cristiana, Mario “Chano” Rivera, se convirtió este jueves en el primer candidato en atender el llamado del padre Leopoldo Serrano, quien, desde hace siete días, camina desde Santa Bárbara hacia Tegucigalpa para pedir a la clase política que cese los insultos y promueva la paz.

“Ambos coincidimos: Honduras necesita líderes que construyan puentes, no muros”, añadió.

El padre Leopoldo impulsa una cruzada por el diálogo y la no violencia en medio del ambiente tenso de la campaña electoral. Ha exhortado a los presidenciables a evitar los ataques personales en sus discursos.

“Si ellos son los sembradores, ¿qué están sembrando? Cuando se siembra odio, se cosecha odio. Ese odio se propaga no solo en los partidos, sino en toda Honduras, donde los seguidores de los opositores a la marcha se convierten en reproductores de ese odio”, advirtió.

El religioso pidió a los candidatos comunicarse con él para reunirse. “Es un momento de preocupación porque se habla de esa marcha del 16 de agosto y algunos están en contra de lo que estoy haciendo”, señaló.