Partido Nacional reestructura su equipo para asegurar triunfo en Cortés y San Pedro Sula

“Hemos decidido fortalecer el equipo de campaña en esta región estratégica para garantizar una participación activa y una victoria contundente”, detalla el comunicado de la Comisión Nacional de Campaña del PNH.

El candidato presidencial Nasry Asfura junto a miembros del CCPN. Foto: Alex Pérez/LA PRENSA
Tegucigalpa

Después de que trascendieran las versiones de que los empresarios y asesores del Partido Nacional, Mario Canahuati, Emil Hawit y Darío Gámez, habían renunciado a sus cargos de liderazgo en la estructura partidaria en Cortés, la Comisión Nacional de Campaña del PNH anunció hoy que se fortalecían en Cortés y San Pedro Sula.

“San Pedro Sula y el departamento de Cortés son centros clave de población y decisión electoral. A menos de dos meses de las elecciones, hemos decidido fortalecer el equipo de campaña en esta región estratégica para garantizar una participación activa y una victoria contundente”, detalla el comunicado.

El documento no proporciona nombres de los líderes de esta nueva reingeniería ni detalles; solamente expone: “Como parte de una reingeniería electoral, se ha establecido una nueva estructura territorial con equipos de trabajo y líderes locales de amplia experiencia en campañas, lo que permitirá mayor agilidad, coordinación y cercanía con nuestras bases”.

Renuncian Mario Canahuati, Emil Hawit y Darío Gámez de la cúpula del Partido Nacional en Cortés

Concluye de la siguiente forma: “Los datos más recientes muestran un crecimiento sostenido del Partido Nacional en todo el país, reflejo de la confianza de los hondureños en nuestra propuesta y liderazgo de Papi a la orden. Con unidad, estrategia y convicción, avanzamos hacia un triunfo histórico en San Pedro Sula, en Cortés y en toda Honduras. Nuestro compromiso es con el país y con el futuro de cada hondureño”.

De acuerdo con algunas fuentes, los empresarios y asesores antes mencionados habrían optado por apartarse, al menos temporalmente, de sus cargos de mayor responsabilidad dentro del instituto político. Esta situación provocó preocupación entre los miembros del partido y dio pie a especulaciones sobre una posible división interna en uno de los principales bastiones electorales del país.

Antes del comunicado, la diputada María Antonieta Mejía, aspirante a designada presidencial, se pronunció públicamente para aclarar que no existía ninguna renuncia formal por parte de Canahuati, Hawit o Gámez.

Expuso en varios medios de televisión que lo que se estaba ejecutando era una “reingeniería política”, cuyo propósito era reforzar la estructura del Partido Nacional en Cortés para asegurar la victoria electoral en los comicios venideros.

Hasta el momento, no existe ninguna carta de renuncia, documento oficial ni pronunciamiento público por parte de Canahuati, Hawit o Gámez que confirme su separación de la dirigencia.

