Por lluvias, Copeco declara alerta amarilla en 10 departamentos y deja tres en verde

San Pedro Sula, Honduras

Este lunes a partir de la 1:00 pm, 10 departamentos de Honduras se declaran en alerta amarilla según la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco).

Los departamentos en esta alerta son Choluteca, Valle, Francisco Morazán, La Paz, Comayagua, Intibucá, Lempira, Santa Bárbara, Ocotepeque y Copán, por un período de 48 horas.

El nivel de alerta también se mantiene para los municipios aledaños al río Ulúa: Pimienta, Villanueva, Potrerillos y San Manuel en Cortés; El Progreso, Santa Rita y El Negrito en Yoro; y hasta El Ramal del Tigre, en Tela, Atlántida.

Asimismo, se declaró alerta verde para los departamentos de El Paraíso, el resto de Cortés y Yoro, donde se prevé que las lluvias continúen aunque con menor intensidad.