Por lluvias, Copeco declara alerta amarilla en 10 departamentos y deja tres en verde

Este lunes a partir de la 1:00 pm, 10 departamentos de Honduras se declaran en alerta amarilla según la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco).
Los departamentos en esta alerta son Choluteca, Valle, Francisco Morazán, La Paz, Comayagua, Intibucá, Lempira, Santa Bárbara, Ocotepeque y Copán, por un período de 48 horas.
El nivel de alerta también se mantiene para los municipios aledaños al río Ulúa: Pimienta, Villanueva, Potrerillos y San Manuel en Cortés; El Progreso, Santa Rita y El Negrito en Yoro; y hasta El Ramal del Tigre, en Tela, Atlántida.
Asimismo, se declaró alerta verde para los departamentos de El Paraíso, el resto de Cortés y Yoro, donde se prevé que las lluvias continúen aunque con menor intensidad.
De acuerdo con el Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos), la influencia de una vaguada en superficie favorece el transporte de humedad desde el Caribe y el Pacífico, generando cielos nublados, lluvias y chubascos débiles a moderados con actividad eléctrica, especialmente en las zonas occidental, central y sur.
Copeco recomendó a los comités municipales de emergencia (CODEM y CODELES) mantener constante vigilancia ante cualquier amenaza que pueda afectar a la población, sobre todo en zonas vulnerables.
Las autoridades exhortaron a los habitantes cercanos a ríos y quebradas a evitar cruzarlos o permanecer cerca de ellos debido al riesgo de desbordamientos, derrumbes y deslizamientos, así como continuar con la limpieza de techos, cunetas y tragantes para prevenir inundaciones repentinas.