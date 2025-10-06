  1. Inicio
  2. · Honduras

Por lluvias, Copeco declara alerta amarilla en 10 departamentos y deja tres en verde

Las alertas se declararon debido a las lluvias provocadas por una vaguada que afecta al territorio hondureño.

  • 06 de octubre de 2025 a las 13:40 -
  • Redacción
Por lluvias, Copeco declara alerta amarilla en 10 departamentos y deja tres en verde

Desde el domingo, algunos hondureños fueron alcanzados por las lluvias al regreso de sus vacaciones por el feriado Morazánico.

 Foto: Emilio Flores
San Pedro Sula, Honduras

Este lunes a partir de la 1:00 pm, 10 departamentos de Honduras se declaran en alerta amarilla según la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco).

Los departamentos en esta alerta son Choluteca, Valle, Francisco Morazán, La Paz, Comayagua, Intibucá, Lempira, Santa Bárbara, Ocotepeque y Copán, por un período de 48 horas.

El nivel de alerta también se mantiene para los municipios aledaños al río Ulúa: Pimienta, Villanueva, Potrerillos y San Manuel en Cortés; El Progreso, Santa Rita y El Negrito en Yoro; y hasta El Ramal del Tigre, en Tela, Atlántida.

Asimismo, se declaró alerta verde para los departamentos de El Paraíso, el resto de Cortés y Yoro, donde se prevé que las lluvias continúen aunque con menor intensidad.

De acuerdo con el Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos), la influencia de una vaguada en superficie favorece el transporte de humedad desde el Caribe y el Pacífico, generando cielos nublados, lluvias y chubascos débiles a moderados con actividad eléctrica, especialmente en las zonas occidental, central y sur.

Copeco recomendó a los comités municipales de emergencia (CODEM y CODELES) mantener constante vigilancia ante cualquier amenaza que pueda afectar a la población, sobre todo en zonas vulnerables.

Mapa de alertas marca la actividad de lluvia en el occidente, centro y sur de Honduras.

Mapa de alertas marca la actividad de lluvia en el occidente, centro y sur de Honduras.

Las autoridades exhortaron a los habitantes cercanos a ríos y quebradas a evitar cruzarlos o permanecer cerca de ellos debido al riesgo de desbordamientos, derrumbes y deslizamientos, así como continuar con la limpieza de techos, cunetas y tragantes para prevenir inundaciones repentinas.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Redacción
redaccion@laprensa.hn

Artículo elaborado por el equipo periodístico de Diario LA PRENSA.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias