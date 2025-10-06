Romeo Vásquez reaparece en video marchando contra el gobierno

Tegucigalpa, Honduras

El general en retiro Romeo Vásquez Velásquez volvió a mostrarse públicamente, esta vez a través de un video difundido en sus redes sociales, donde aparece marchando con su uniforme militar y entonando un cántico en contra del gobierno.

En las imágenes, el exjefe del Estado Mayor Conjunto avanza en medio de un entorno boscoso mientras entona: “¡Patria mía, patria valiente! ¡Fuera el familión, que roba a la gente! ¡Honduras despierta, levanta tu voz! ¡Por Dios, por la patria, por todos los dos!”, un mensaje con el que reafirma su oposición al actual gobierno, al que acusa de ser su perseguidor político.

El video cierra con la consigna “Viva Honduras”, frase que recuerda el tono de discursos políticos de años pasados y que Vásquez usa para apelar al patriotismo.

Su aparición ocurre en medio de una fuerte búsqueda por parte de las autoridades hondureñas, quienes mantienen una alerta nacional e internacional para ubicarlo.