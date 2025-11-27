Raúl Ugarte, el médico que busca ser alcalde de Pimienta por séptimo período

Raúl Alfredo Ugarte Florentino es el eterno alcalde del municipio de Pimienta, Cortés, un municipio con tres aldeas, ubicado en el sur del departamento. Este jueves es el invitado del foro Hablemos de Política que se transmite a las 6:00 PM en las redes sociales de La Prensa, El Heraldo y gotv.
Es médico de profesión y alcalde desde principios de la década de 2002 por el Partido Nacional de Honduras. Hoy busca de nuevo manejar por séptimo período consecutivo el municipio y de ganar se convertiría en el edil de Cortés con más años en el poder.
Durante sus mandatos en la alcaldía de Pimienta ha impulsado proyectos visibles para la comunidad que aparecen en las comunicaciones oficiales de la municipalidad y en redes locales.
Entre las líneas de acción que Ugarte ha destacado en distintos mensajes públicos están mejoras en infraestructura local, acciones de bioseguridad en situaciones sanitarias y actividades de comunicación para mantener informada a la población.
Ugarte figura entre un grupo de alcaldes hondureños identificados por su prolongada permanencia en el poder municipal.
Es un alcalde franco en su manera de hablar y parte de su éxito es la gestión en otros países, materia de salud, permitiéndole acercar más esas atenciones al pueblo.
El edil obtuvo reconocimiento a nivel nacional durante la pandemia por sus aportes como profesional de la medicina y alcalde en aras de la salud de los pobladores.
Manifiesta que uno de sus proyectos pendientes en el municipio es el alcantarillado sanitario.
Ugarte considera a la Asociación de Municipios de Honduras (Ahmon), una organización importante, ya que gracias a ella muchas cosas se han logrado en los municipios como Pimienta y reconoce el liderazgo de sus presidentes.
Conozca hoy fuertes revelaciones de un alcalde que se considera amigo de los Estados Unidos y un crítico hasta de los gobiernos de su mismo partido político.