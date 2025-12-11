¿A qué hora ver hoy The Game Awards 2025? Aquí la guía completa

The Game Awards 2025, la ceremonia más influyente de la industria del videojuego, se celebrará este jueves 11 de diciembre desde el Peacock Theater en Los Ángeles. El evento reunirá a desarrolladores, actores, músicos y miles de fanáticos conectados en todo el mundo para conocer a los ganadores y disfrutar de múltiples anuncios y estrenos mundiales.
La gala iniciará con su tradicional Opening Act a las 7:30 p. m. ET, equivalente a las 6:30 p. m. en Honduras y México, y a las 4:30 p. m. en la costa oeste de Estados Unidos. Este segmento previo incluirá revelaciones exclusivas y premios técnicos que abren paso al show principal.
Para los espectadores de Centroamérica y México, el horario resulta especialmente accesible, ya que la transmisión se realizará en horas vespertinas. Esto permitirá que más jugadores sigan el evento en vivo sin trasnochar, a diferencia de otras regiones del mundo.
En Estados Unidos, la ceremonia podrá verse a través de las plataformas oficiales de The Game Awards, entre ellas YouTube, Twitch y redes sociales. La producción mantiene su compromiso de ofrecer una transmisión gratuita y global, accesible desde cualquier dispositivo con conexión a internet.
En cuanto a la cobertura en español, TV Azteca Esports confirmó que realizará un costream oficial para Latinoamérica, con narración y análisis en tiempo real. Además, medios especializados como Vandal y LevelUp ofrecerán transmisiones alternativas en español latino a través de YouTube y Twitch.
La audiencia hispanohablante contará así con múltiples opciones para seguir la gala, ya sea con doblaje, comentarios especializados o la señal original en inglés. Esto refuerza la presencia del evento en la región, donde la comunidad gamer continúa creciendo año tras año.
En el apartado de videojuegos favoritos, la expectativa es alta. El medio Polygon destaca títulos como Clair Obscur: Expedition 33, Hades 2, Donkey Kong Bananza, Hollow Knight: Silksong y Death Stranding 2: On the Beach como los principales contendientes al premio Juego del Año, gracias a su impacto mediático y recepción crítica.
Estos juegos representan una mezcla de propuestas independientes, secuelas esperadas y franquicias icónicas que han marcado el ritmo de la industria durante 2025. La competencia promete ser una de las más reñidas de los últimos años.
Además de los premios, The Game Awards es conocido por sus anuncios sorpresa. Se esperan nuevos tráilers, revelaciones de estudios de renombre y actualizaciones de proyectos que han generado amplia expectativa entre los jugadores. Como por ejemplo en Instagram se anunció que se presentará una adelanto del esperado regreso de Lara Croft. Geoff Keighley, productor del evento, adelantó que habrá “varios estrenos mundiales”.
La ceremonia también contará con presentaciones musicales y la participación de celebridades invitadas, un sello distintivo del evento desde sus primeras ediciones. Esto convierte a la gala en un espectáculo que trasciende el ámbito del gaming.
Quienes deseen seguir cada detalle podrán ver la transmisión en calidad 4K en las plataformas oficiales de The Game Awards, mientras que los costreams en español brindarán análisis y comentarios adaptados al público latinoamericano.
Con una combinación de premios, anuncios y entretenimiento, The Game Awards 2025 se perfila como uno de los eventos más importantes del año para la comunidad gamer. La cita está marcada: 11 de diciembre, con horarios accesibles para Honduras, México y toda América Latina.