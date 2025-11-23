VIDEO: Graban el momento en el que ocurre el accidente en caravana política en Santa Bárbara

Santa Bábara, Honduras

Un video publicado en las redes sociales se muestra el momento en que camión donde se transportaban decenas de personas durante una caravana política sufre un trágico accidente en la comunidad de Loma Larga en el municipio de Colinas Santa Bárbara.

En las imágenes se observa cuando en caravana política del Partido Liberal se encamina en carretera y el camión donde venían simpatizantes del Partido Nacional se sale de la pista impactando con árboles a la orilla de la carretera.

En el video también se escucha cuando personas gritan en solitud de auxilio por las víctimas del accidente.

En el accidente resultaron al menos ocho personas muertas y varias decenas de heridos que fueron trasladados de emergencia a un centro hospitalario en la zona.

Hasta el momento las autoridades no han detallado el nombre de las víctimas.