“Una mente sana empieza por querernos a nosotros mismos”

San Pedro Sula, Honduras.

“Aprendimos que una mente sana empieza por querernos y cuidar de nosotros mismos”, dijo con entusiasmo Sofía Godines, estudiante de undécimo grado del instituto José Trinidad Reyes. Su expresión resume el espíritu de la jornada que vivieron más de 500 jóvenes en la visita del proyecto Mente Sana de Diario LA PRENSA, iniciativa que continúa sembrando esperanza y promoviendo bienestar emocional. Durante la actividad, los estudiantes participaron en dinámicas, juegos y espacios de reflexión diseñados para enseñar de manera práctica conceptos y consejos para cuidar su salud mental.

Entre risas y aprendizaje, los jóvenes compartieron experiencias, identificaron sus emociones y recibieron los fascículos del proyecto, materiales que se han convertido en una importante herramienta educativa. En esta ocasión se dio lectura al cuarto fascículo, que aborda la adicción a pantallas y redes sociales. "Un like no me define", "los padres deben supervisar lo que ven sus hijos" y "es importante el tiempo en familia", fueron algunas de las reflexiones que compartieron los alumnos. El evento contó con el apoyo de empresas y organizaciones comprometidas con la causa, como Supermercados Colonial, Dibisa, Fundación Diunsa, World Vision, la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés (CCIC), la Universidad Tecnológica de Honduras (UTH) y el Club Deportivo Marathón.

Para el volante de contención Francisco Martínez, la experiencia fue enriquecedora. “Es importante inculcar el cuidado de la salud mental desde que uno es niño. Hoy lo vimos en este bonito ambiente, lleno de energía. El club siempre apoya este tipo de eventos porque creemos en su impacto”, manifestó. Mientras que Tatiana Paz, gerente de comunicaciones de la CCIC, destacó la visión integral del proyecto. “Nuestro presidente, Karim Qubain, cuando conoció este proyecto tan hermoso, se convenció que debía de sumarse la cámara de comercio, porque la organización no solo promueve el desarrollo económico, sino también el desarrollo social, y sabemos que el bienestar emocional es importante”, dijo. Vivian Torres, representante de World Vision, expresó que se sienten honrados de formar parte de Mente Sana, pues este tipo de alianzas son fundamentales para el bienestar integral de la niñez y adolescencia.

Por su parte, Keren Martínez, de Supermercados Colonial, resaltó que la salud mental es importante en todas las edades. “Nos sentimos orgullosos de sumarnos a Mente Sana, trayendo premios y bebidas refrescantes para motivar a los jóvenes. Queremos que sepan que su bienestar nos importa”, apuntó. En tanto, el subdirector del JTR, Rafael Hernández, celebró la llegada del programa. “Nos sentimos muy satisfechos con esta iniciativa de Diario LA PRENSA. Los fascículos nos ayudan a hablar de salud mental. Como docentes, a veces se nos dificulta atender este aspecto, por eso este apoyo es invaluable”, indicó. Fundación Diunsa también reafirmó su compromiso con las familias hondureñas. “Sabemos que la salud mental es parte integral del desarrollo de todos los individuos, así que estamos contentos de sumarnos por segunda vez al proyecto y estar en la visita con tantos estudiantes con quienes vamos a compartir los fascículos, dinámicas y premios”, dijo Gladys Ramírez, gerente de la fundación.

Desde la academia, Josías Guzmán, director de la carrera de Psicología de la Universidad Tecnológica de Honduras (UTH), animó a los estudiantes a reconocer su valor y cuidar de su salud emocional. “Traemos juegos y ejercicios orientados a recordarles que son personas valiosas, la importancia de conocer sus fortalezas, debilidades y que la salud mental se construye en equipo, con programas como Mente Sana, empresas socialmente responsables, amigos, familia y docentes”, expresó. Otro aliado importante de este proyecto es Dibisa, quien entregó bicicletas como premio a los ganadores de algunas de las actividades que se desarrollaron.