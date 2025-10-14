El Villeda Morales activa protocolo especial para recibir a delegados de la OIC

San Pedro Sula, Honduras.

El aeropuerto Ramón Villeda Morales desplegó un operativo especial de bienvenida para las delegaciones internacionales que participan en el 140 período de sesiones del Consejo Internacional del Café.

El evento convierte esta semana a Honduras en el centro mundial del diálogo sobre el futuro del aromático, donde se abordarán temas como las nuevas normativas internacionales, la trazabilidad, precios y los efectos del cambio climático en el rubro.

El Servicio Aeroportuario Nacional (SAN) informó que, desde el lunes, el principal aeropuerto del país opera bajo un protocolo de atención reforzado que incluye asistencia en migración, control de equipaje y acompañamiento "para asegurar una experiencia de llegada fluida, segura y representativa de la hospitalidad hondureña".

El evento también coincide con el Día Mundial de la Alimentación, por lo que el aeropuerto alberga la exposición fotográfica en conmemoración del 80 aniversario de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura.

Además, las áreas de llegada lucen ambientaciones alusivas a la cultura hondureña y el café que se produce en el país, con personal para orientar a los delegados que arriban desde distintos continentes.

Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

El Ramón Villeda Morales recibió las delegaciones de más de 70 países que son miembros del Consejo Internacional del Café, además de observadores y organismos de cooperación.

Cabe destacar que el Consejo Internacional del Café es la máxima autoridad de la Organización Internacional del Café, un ente intergubernamental que reúne a gobiernos exportadores e importadores, con el objetivo de fortalecer el sector y promover su expansión sostenible.