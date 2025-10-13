Gobierno transfiere fondos a San Pedro Sula tras presión del alcalde

San Pedro Sula.

Cuatro días después del anuncio del alcalde Roberto Contreras de iniciar una huelga de hambre si el Gobierno no le pagaba las transferencias, esta se hizo efectiva. La Secretaría de Finanzas realizó la transferencia a la Municipalidad sampedrana la última semana de septiembre por L179,183,814.59, de los cuales L147,167,967.93 corresponden directamente al municipio. El resto se distribuye de la siguiente manera: retención del Tribunal Superior de Cuentas, L1,791,838.59; retención de la Asociación de Municipios de Honduras (Amhon), L27,470,653.56; y tragamonedas, L2,753,354.95. En la sesión corporativa que se efectuará mañana se conocerá una moción para ampliar el presupuesto con base en la transferencia recibida del Gobierno, la cual será distribuida entre las 12 gerencias municipales.

De acuerdo con la moción, los fondos serán asignados principalmente a subsidios para instituciones culturales y sociales sin fines de lucro, construcción y mejoras de edificios, adquisición de equipo civil y de oficina, así como transferencias de capital a la administración central e instituciones descentralizadas no empresariales. La moción de ampliación será sometida mañana a la Corporación Municipal para su aprobación.

Distribución de fondos se hace de acuerdo al presupuesto

El alcalde Roberto Contreras explicó que todo se distribuye conforme a lo establecido en el artículo 211 del decreto 04-2025 del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República, y sus disposiciones generales del ejercicio fiscal 2025. "Ya existe un desglose y la municipalidad no recibe el total de la transferencia, al igual que ocurre con otras municipalidades", detalló. "Durante estos cuatro años de administración hemos trabajado con fondos propios para no endeudar a la Alcaldía, y aprovecho para agradecer a los sampedranos por pagar impuestos y ponerse al día. Se han llevado proyectos a distintos sectores y programas sociales con apoyo de la empresa privada", dijo Contreras, quien reiteró que las transferencias son una obligación del Gobierno con el pueblo.