Liberales se consolidan en Cortés en multitudinaria concentración

San Pedro Sula, Honduras

San Pedro Sula se vistió de rojo, blanco y rojo en la reunión de consolidación liberal realizada en el gimnasio municipal. El presidente del Comité Central del Partido Liberal y alcalde, Roberto Contreras, hizo su aparición acompañado de su esposa, Zoila de Contreras, quien se encontraba fuera por supuesta persecución política. La concentración liberal inició con la participación del alcalde Alexander López como secretario del PL. “Nuestro presidente del Comité Central, Roberto Contreras, no está solo y también pido un aplauso para su esposa Zoila, quien nos acompaña esta noche”, dijo.

López resaltó el papel del partido en este proceso electoral y el compromiso de todos los que buscan un cargo de elección popular. Al grito de “¡Fuera familión!”, “¡Se van, se van!”, los liberales mostraron la unidad en su partido en el departamento de Cortés. El evento inició sin la presencia del presidenciable Salvador Nasralla, y justamente cuando trascendió que el Consejo Nacional Electoral (CNE) declaraba sin lugar la solicitud de sustitución de Jorge Cálix. Tocó el turno a la diputada Maribel Espinoza, quien dijo que llegó la hora de probar a Honduras de qué están hechos. “Los liberales no negocian impunidad, los liberales tenemos que seguir los pasos de Morazán. Le digo al familión: se van, porque se van”. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. “Hoy el Partido Liberal tiene cerca la Casa Presidencial y todo un pueblo. Como lo hemos hecho siempre, llenaremos las calles de Honduras porque viene un nuevo amanecer. Le digo a Mel Zelaya que no podrá con nosotros”, dijo. Durante la multitudinaria concentración liberal también fueron presentados los 20 candidatos a diputados y alcaldes por el departamento de Cortés quienes aprovecharon la ocasión para presentar sus propuestas.

Roberto Contreras arremete contra Libre

El alcalde Roberto Contreras arremetió contra Libre y la justicia, que considera selectiva por la persecución a sus empleados. Recordó que sus gerentes “no están completos porque le faltan diez que guardan prisión en Támara ante los ataques de una justicia selectiva de parte de Libertad y Refundación. Nos atacan porque saben que el 30 de noviembre los derrotaremos en las urnas”, dijo. En una peculiar presentación de su esposa, expresó: “Quiero presentarles a mi pollita, a mi amada esposa Zoila Santos de Contreras, una gran mujer liberal como todas las que gobiernan a sus maridos”. “Los de Libre atacan a mi esposa porque dicen que ella no se ríe, que es muy seria. Lo que esos pencos no saben es que la sonrisa de esa mujer me pertenece a mí; lo que esos pencos no saben es que mi esposa sonríe ante los niños, ancianos y ante las personas que mueven su corazón”, dijo. Recordó que en este momento hay diez hogares en SPS sufriendo, madres que extrañan a sus hijos, como el caso de Karina Mena, y padres que extrañan a sus hijos, como el caso de Xavier Salgado y Walter Cartagena. Contreras defendió a su yerno, Steve Fajardo, y mencionó que es un hombre honesto. Por su parte, el presidenciable Salvador Nasralla pidió el apoyo para todos los aspirantes a diputados y alcaldes. Se limitó a saludar y agradecer a los presentes, garantizando que el triunfo en estas elecciones es para el Partido Liberal.