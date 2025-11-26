Tomás Zambrano destaca respaldo de Trump a la candidatura de Nasry Asfura

El diputado del Partido Nacional, Tomás Zambrano, afirmó que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha expresado su apoyo a la candidatura presidencial de Nasry Asfura, asegurando que este respaldo representa un impulso significativo para el proyecto nacionalista de cara a las elecciones del 30 de noviembre.
Según Zambrano, Trump, a quien calificó como “el hombre mejor informado del mundo” y “el político con mayor visión en el planeta en la última década”, se habría sumado a lo que describió como una “racha” de apoyos internacionales hacia el aspirante nacionalista.
El parlamentario enfatizó que la figura del mandatario estadounidense sigue teniendo peso político y que su respaldo envía un mensaje de confianza.
El diputado sostuvo que, con Asfura en la Presidencia, Honduras podría fortalecer su relación con Estados Unidos y volver a ser visto como un “socio confiable”.
Asimismo, aseguró que un eventual gobierno de “Papi” promovería mayor inversión norteamericana, lo que generaría empleos y dinamizaría sectores clave de la economía hondureña.
Zambrano también afirmó que con una administración nacionalista sería posible “proteger a los inmigrantes hondureños”, gestionar la ampliación del Estatus de Protección Temporal (TPS) y fortalecer los esfuerzos en la lucha contra la delincuencia y el narcotráfico.
El dirigente nacionalista aseguró que “la victoria es nuestra”, destacando que el respaldo internacional se suma al apoyo ciudadano que su partido sostiene tener en diferentes regiones del país.
Declaración de Trump sobre Nasry Asfura
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, instó este miércoles a los hondureños a apoyar al candidato conservador del Partido Nacional, Nasry Asfura, en las elecciones del 30 de noviembre, y acusó a sus rivales de representar el "avance comunista" y aliado de líderes como el venezolano Nicolás Maduro.
En una publicación en su cuenta de Truth Social, el mandatario se refirió a Asfura como el "único verdadero amigo de la libertad en Honduras" y agregó que podrían "trabajar juntos para luchar contra los narco-comunistas".
Trump dijo que la candidata oficialista, Rixi Moncada, que aspira a suceder a la actual mandataria, Xiomara Castro, es "cercana al comunismo" y agregó que el tercer candidato, Salvador Nasralla, es parte de un intento por "engañar al pueblo" para dividir el voto.
El mandatario elogió el pasado de Asfura como alcalde de la capital hondureña, Tegucigalpa, donde a su criterio ayudó a "llevar agua a millones de personas".