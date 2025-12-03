Nancy Pelosi condena indulto de JOH: "Es vergonzoso"

Estados Unidos.

Pelosi califica como “escandaloso” el perdón presidencial y cuestionó duramente el impacto que esta decisión tendría para las víctimas del narcotráfico.

La integrante de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos , Nancy Pelosi , condenó energéticamente la liberación del expresidente hondureño Juan Orlando Hernández , tras recibir un indulto absoluto por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump.

“¿Qué mensaje envía esto a los padres que han perdido a sus hijos por las drogas o a las fuerzas del orden que arriesgan todo para detener el tráfico de estupefacientes?”, expresa la publicación difundida en la plataforma X.

En la misma declaración, la líder demócrata también hizo un llamado a una “condena bipartidista”, subrayando que, se trataría de un golpe a la credibilidad del sistema judicial estadounidense y a la lucha contra el crimen organizado transnacional.

El expresidente Hernández fue condenado en Estados Unidos por delitos relacionados con el narcotráfico, un proceso judicial que fue catalogado como histórico en Honduras por el impacto simbólico y político que tuvo en el país.