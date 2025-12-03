¿Hasta cuándo puede el CNE publicar los resultados finales de las elecciones?

Tegucigalpa

Salvador Nasralla, del Partido Liberal, sigue tomando ventaja este miércoles contra su rival Nasry ‘Tito’ Asfura, del Partido Nacional, cuando se han escrutado cerca del 80 % de los votos de las elecciones del pasado domingo en Honduras, según el último registro del Consejo Nacional Electoral (CNE).

A las 07:49 de la mañana de hoy, Nasralla sumaba 1,017,652 votos (40,34 %) frente a 998,256 (39,57 %) de Asfura, también conservador, quien ha contado con el respaldo del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

La candidata oficialista del Partido Libertad y Refundación (Libre, izquierda), Rixi Moncada, sigue relegada en el tercer lugar con 479,838 papeletas, que representan el 19,02 %.

Tras la reactivación el martes del recuento de votos, Nasralla remontó los resultados, que le daban una ventaja a Asfura con unos 15.000 votos, según los resultados preliminares del CNE.