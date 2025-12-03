¿Hasta cuándo puede el CNE publicar los resultados finales de las elecciones?

Tras la reactivación del recuento de votos ayer martes, Nasralla remontó los resultados que hasta entonces daban la ventaja a Asfura.

    Salvador Nasralla, del Partido Liberal, ha logrado sacar una ventaja de casi 10.000 votos a su rival Nasry ‘Tito’ Asfura, del Partido Nacional. EFE/

  • 03 de diciembre de 2025 a las 07:48 -
Tegucigalpa

Salvador Nasralla, del Partido Liberal, sigue tomando ventaja este miércoles contra su rival Nasry ‘Tito’ Asfura, del Partido Nacional, cuando se han escrutado cerca del 80 % de los votos de las elecciones del pasado domingo en Honduras, según el último registro del Consejo Nacional Electoral (CNE).

A las 07:49 de la mañana de hoy, Nasralla sumaba 1,017,652 votos (40,34 %) frente a 998,256 (39,57 %) de Asfura, también conservador, quien ha contado con el respaldo del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

La candidata oficialista del Partido Libertad y Refundación (Libre, izquierda), Rixi Moncada, sigue relegada en el tercer lugar con 479,838 papeletas, que representan el 19,02 %.

Tras la reactivación el martes del recuento de votos, Nasralla remontó los resultados, que le daban una ventaja a Asfura con unos 15.000 votos, según los resultados preliminares del CNE.

¿Quién debe presidir el Congreso Nacional 2026-2030? Esto dicen los analistas

El CNE tiene 30 días a partir de la jornada de votaciones para dar a conocer los resultados finales de los comicios, aunque, según las proyecciones, se podrían conocer antes de la Navidad.

Los hondureños votaron el pasado 30 de noviembre para escoger al sucesor de la actual presidenta de Honduras, Xiomara Castro, de Libre, desde el próximo 27 de enero de 2026.

También ejercieron el sufragio para tres designados presidenciales (vicepresidentes), 298 alcaldías, 128 diputados al Parlamento local y 20 al Parlamento Centroamericano.

