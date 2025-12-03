Ramón Barrios admite su no reelección como diputado del Congreso Nacional

San Pedro Sula, Honduras.

En declaraciones ofrecidas a Radio América, Barrios señaló que la ausencia que tuvo en su departamento terminó perjudicándolo en las urnas, especialmente en San Pedro Sula .

El diputado del Partido Libertad y Refundación ( Libre ), Ramón Barrios , reconoció públicamente que no logró la reelección en las elecciones generales, atribuyendo su revés electoral a haber descuidado a su base política en el departamento de Cortés .

Dijo que fue su trabajo legislativo lo que lo mantuvo lejos de su territorio. “Me pasa factura que fui el diputado con más comisiones y pasaba permanentemente en Tegucigalpa haciendo mi trabajo”, expresó.

El congresista aseguró que continuará en sus funciones durante los dos meses que le restan en el Legislativo, enfatizando que es porque mantiene su salario y una agenda de tareas que debe cerrar antes de dejar el cargo.

Barrios aseguró que recibe los resultados con serenidad: “Acepto con madurez y dignidad la decisión del pueblo de Cortés”.

En relación a la contienda presidencial, el diputado señaló que existen actas que no fueron procesadas mediante el sistema biométrico, lo que podría generar inconsistencias significativas. Según dijo, estas irregularidades podrían representar entre 400,000 y 500,000 votos.