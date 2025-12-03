Ramón Barrios admite su no reelección como diputado del Congreso Nacional

El legislador reconoció que perdió apoyo en su propio territorio y afirmó que cumplirá su mandato durante los dos meses que le quedan en el Congreso

    Barrios dijo que su trabajo legislativo lo mantuvo lejos de su territorio, y eso le pasó factura.

San Pedro Sula, Honduras.

El diputado del Partido Libertad y Refundación (Libre), Ramón Barrios, reconoció públicamente que no logró la reelección en las elecciones generales, atribuyendo su revés electoral a haber descuidado a su base política en el departamento de Cortés.

En declaraciones ofrecidas a Radio América, Barrios señaló que la ausencia que tuvo en su departamento terminó perjudicándolo en las urnas, especialmente en San Pedro Sula.

Dijo que fue su trabajo legislativo lo que lo mantuvo lejos de su territorio. “Me pasa factura que fui el diputado con más comisiones y pasaba permanentemente en Tegucigalpa haciendo mi trabajo”, expresó.

El congresista aseguró que continuará en sus funciones durante los dos meses que le restan en el Legislativo, enfatizando que es porque mantiene su salario y una agenda de tareas que debe cerrar antes de dejar el cargo.

Barrios aseguró que recibe los resultados con serenidad: “Acepto con madurez y dignidad la decisión del pueblo de Cortés”.

En relación a la contienda presidencial, el diputado señaló que existen actas que no fueron procesadas mediante el sistema biométrico, lo que podría generar inconsistencias significativas. Según dijo, estas irregularidades podrían representar entre 400,000 y 500,000 votos.

Aun así, Barrios consideró que esas posibles correcciones no modificarían la ventaja que actualmente mantienen los dos principales candidatos presidenciales.

“Particularmente, no creo estar seguro que, pegando todo, podamos acercarnos a los dos contendientes que van en línea”, expresó.

