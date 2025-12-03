Nasry Asfura supera el millón de votos, pero sigue en segunda posición

Según la última actualización del organismo electoral, Asfura suma 1,000,520 votos, lo que representa el 39.59% del total de votos contabilizados hasta el momento

  • Nasry Asfura supera el millón de votos, pero sigue en segunda posición

    El recuento refleja una carrera electoral extremadamente reñida.

     Fotografía: LA PRENSA
Tegucigalpa, Honduras.

El candidato presidencial del Partido Nacional (PN), Nasry Asfura, alcanzó la mañana de este miércoles el millón de votos en los resultados preliminares publicados por el Consejo Nacional Electoral (CNE); sin embargo, se mantiene en segundo lugar frente Salvador Nasralla.

Según la actualización de las 9:31 de la mañana del organismo electoral, Asfura suma 1,000,520 votos, lo que representa el 39.59% del total de votos contabilizados hasta el momento.

¿Hasta cuándo puede el CNE publicar los resultados finales de las elecciones?

El recuento refleja una carrera electoral extremadamente reñida. El candidato presidencial Salvador Nasralla, se mantiene en primer lugar, con 1,018,881 marcas, equivalente a un 40.32%.

Mientras que la candidata oficialista Rixi Moncada, del Partido Libertad y Refundación (Libre, izquierda), ha quedado en un distante tercer puesto, con 480,678 votos (19.02%), lejos de sus encuestas que daban una ventaja frente a los dos conservadores.

Libre guarda silencio tras derrota electoral y se refugia en redes sociales

Hasta el momento, el CNE ha procesado aproximadamente 79.19% de las actas nacionales; no obstante, algunas regiones clave aún esperan su verificación, lo que podría alterar las cifras actuales.


Te gustó este artículo, compártelo
Redacción La Prensa
Redacción La Prensa
redaccion@laprensa.hn

LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

Ver más