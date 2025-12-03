Nasry Asfura supera el millón de votos, pero sigue en segunda posición

Tegucigalpa, Honduras.

El candidato presidencial del Partido Nacional (PN), Nasry Asfura, alcanzó la mañana de este miércoles el millón de votos en los resultados preliminares publicados por el Consejo Nacional Electoral (CNE); sin embargo, se mantiene en segundo lugar frente Salvador Nasralla.

Según la actualización de las 9:31 de la mañana del organismo electoral, Asfura suma 1,000,520 votos, lo que representa el 39.59% del total de votos contabilizados hasta el momento.