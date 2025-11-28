¿Qué dice el mensaje íntegro de Donald Trump sobre indulto a Juan Orlando Hernández?

Estados Unidos.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, encendió nuevamente las redes sociales tras reafirmar su respaldo al candidato presidencial del Partido Nacional de Honduras, Nasry Asfura, justo en la recta final de una contienda electoral altamente polarizada. Al mismo tiempo, sorprendió con la revelación de que planea conceder un “indulto total y completo” al exmandatario Juan Orlando Hernández, quien actualmente cumple prisión en Estados Unidos por cargos de narcotráfico y armas.

Mensaje íntegro de Donald Trump escrito en su red Truth Social: "Si Tito Asfura gana la presidencia de Honduras, Estados Unidos le brindará un gran apoyo, ya que tiene tanta confianza en él, en sus políticas y en lo que hará por el gran pueblo hondureño. Si no gana, Estados Unidos no malgastará su dinero, ya que un líder equivocado solo puede traer consecuencias catastróficas a cualquier país, sin importar cuál sea. Tito será un gran presidente, y Estados Unidos trabajará estrechamente con él para asegurar el éxito, con todo su potencial, de Honduras. Además, otorgaré un indulto total y completo al expresidente Juan Orlando Hernández, quien, según muchas personas a quienes respeto profundamente, ha sido tratado con mucha dureza e injusticia. Esto no puede permitirse, especialmente ahora, después de la victoria electoral de Tito Asfura, cuando Honduras se encamina hacia un gran éxito político y financiero. VOTE POR TITO ASFURA PARA PRESIDENTE Y FELICITACIONES A JUAN ORLANDO HERNÁNDEZ POR SU PRÓXIMO INdulto. Gracias por su atención a este asunto. ¡HAGAMOS A HONDURAS GRANDE OTRA VEZ!". Este doble gesto del mandatario estadounidense no solo altera el tablero político en Honduras, sino que provoca intensas reacciones entre sectores que exigían justicia y otros que celebran un posible regreso de Juan Orlando Hernández al país.