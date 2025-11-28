Cohep se reúne con misión de COPPPAL para dialogar sobre el proceso electoral

San Pedro Sula, Cortés

Directivos del Cohep sostuvieron este viernes 28 de noviembre un encuentro con la misión de observadores de COPPPAL , integrada por 25 representantes de distintos países de la región y encabezada por el jefe de misión, Milton Morrison Ramírez, y su subjefe, Jorge García Córdova.

El Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) , en el marco de sus esfuerzos de observación electoral nacional, se reunió con la Misión de Observación Electoral Internacional de la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe (COPPPAL).

Durante la reunión, el Cohep presentó a la delegación internacional su Plan Nacional de Observación Electoral, que contempla el despliegue de 1,622 observadores en los 18 departamentos del país, como parte de un esfuerzo articulado con sus 64 organizaciones miembro.

Este trabajo se enmarca en el compromiso del sector privado con el fortalecimiento de la democracia, la institucionalidad y la confianza ciudadana en los procesos electorales.

La misión de observación de COPPPAL compartió con el Cohep su interés en escuchar a los distintos sectores representativos de la vida nacional y conocer su apreciación sobre el contexto electoral hondureño, reconociendo el papel fundamental del sector empresarial en la estabilidad democrática, el clima de inversión y la gobernabilidad del país.

En este espacio de diálogo se intercambiaron criterios sobre el desarrollo del proceso electoral, así como los principales retos en materia de institucionalidad, participación ciudadana y convivencia democrática.

“Desde el sector privado hondureño saludamos y respaldamos toda iniciativa que contribuya a garantizar un proceso electoral transparente, limpio y pacífico, que fortalezca la confianza de la ciudadanía en sus instituciones y consolide la convivencia democrática. Reiteramos que la construcción de procesos electorales creíbles requiere del compromiso activo de todos los sectores de la sociedad”, indica el Cohep.