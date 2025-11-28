Ana Paola Hall garantiza publicación de resultados preliminares

TEGUCIGALPA, HONDURAS

Ana Paola Hall, presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), garantizó que en la noche del domingo 30 de noviembre se publicarán resultados preliminares de las elecciones generales 2025, como lo indica la Ley Electoral. Hall subrayó que el cronograma electoral avanza con normalidad y sin contratiempos, asegurando que los comicios generales del próximo 30 de noviembre se desarrollarán conforme a lo establecido.

La funcionaria del CNE valoró que el organismo electoral ha logrado cumplir cada una de las etapas previstas, pese a diversos desafíos logísticos. Recordó que el organismo ha enfrentado dificultades, particularmente en el proceso de adjudicación del servicio de transporte electoral, pero subrayó que estas situaciones ya fueron superadas. "Los errores del pasado solo sirven para enmendarse y ver el futuro, lo que pasó en las primarias quedó atrás, de forma rotunda y contundente hemos salido adelante pese a las dificultades, dentro de todo, el tema del transporte ha sido una adversidad que vencer, en tres ocasiones se publicó la adjudicación y al final se logró hacer en tiempo y forma según lo requerido, siendo la primera vez que habrá GPS en tiempo real del transporte de las maletas", sostuvo.

Resultados preliminares la noche de la elección

La titular del CNE también informó que la transmisión de resultados preliminares se desarrollará con normalidad la noche del domingo, como lo establece la normativa electoral. En ese sentido, recordó que el sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (Trep) fue adjudicado sin discrepancias. “El Trep fue adjudicado de forma unánime, lo implementa una empresa que hemos visto en las últimas demostraciones que nos encontramos satisfechos”, señaló en una entrevista para el canal HCH Televisión Digital.

Llamado a los candidatos de todos los niveles electivos