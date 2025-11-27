Xiomara Castro llama a una fiesta cívica en las elecciones del 30 de noviembre

Roatán, Islas de la Bahía

La presidenta de la República, Xiomara Castro, envió este jueves un mensaje a la ciudadanía de cara a las elecciones generales del próximo domingo 30 de noviembre, invitando a los hondureños a participar con confianza y en un ambiente de calma. La mandataria aseguró que el país se encamina a una jornada democrática en la que se elegirá al nuevo gobierno que conducirá al país durante los próximos cuatro años.

Castro expresó su deseo de que "la paz y la tranquilidad" prevalezcan en el corazón de la población durante los días previos a la votación. Subrayó que el proceso electoral debe vivirse como "una fiesta cívica", en la que cada ciudadano acuda a las urnas a ejercer su derecho al sufragio. La presidenta destacó que las instituciones encargadas del resguardo y logística electoral están cumpliendo con sus responsabilidades. En ese sentido, afirmó que las Fuerzas Armadas están desempeñando la función constitucional asignada en apoyo al desarrollo de los comicios. Asimismo, Castro señaló que su Gobierno ha cumplido con todas las obligaciones administrativas y financieras correspondientes al proceso. Entre ellas, la entrega puntual del presupuesto destinado al Consejo Nacional Electoral (CNE) para organizar la jornada.

La mandataria también indicó que se ha puesto a disposición del aparato electoral la flota de vehículos, logística y recursos necesarios para garantizar que nada falte durante el traslado de materiales y la seguridad de los centros de votación. El mensaje de la titular del Ejecutivo se dio durante la supervisión del proyecto de modernización del Aeropuerto Internacional Juan Manuel Gálvez de Roatán. Además, ocurre un día después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se pronunció en relación con las elecciones generales en Honduras y anunció su respaldo al candidato presidencial del Partido Nacional, Nasry Asfura.

