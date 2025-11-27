Comienza la distribución del material electoral a los ocho municipios de Atlántida

La Ceiba, Atlántida.

La mañana de este jueves 27 de noviembre arrancó la distribución de las 951 maletas electorales y los 360 kits tecnológicos a los ocho municipios del departamento de Atlántida, de cara a las elecciones generales del próximo domingo. El traslado del material electoral está a cargo del personal del Consejo Departamental Electoral, conformado por miembros de los partidos en contienda Fuerzas Armadas, bajo la supervisión de personal de la Unión Europea que llegaron a cada región del país como observadores.

El acarreo comenzó con la entrega a los municipios más alejados, este día se cargó para llevar a Tela, Arizona y Jutiapa, mañana vienes se continuará con Esparta, La Masica, seguido de San Francisco y El Porvenir. "Estamos al cien con el traslado y trabajando en coordinación con el personal del CNE, todo lo que ha coordinado ha tenido sus frutos. El transporte está cumpliendo con lo que se les ha pedido y el traslado se hace sin incidencias", dijo Iván Castellanos.