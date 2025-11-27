OEA dialoga con Rixi Moncada y Mario Rivera a tres días de las elecciones generales

Tegucigalpa, Honduras.

La Misión de Observación Electoral de la Organización de Estados Americanos (MOE-OEA) sostuvo este jueves reuniones por separado con Mario Rivera, candidato del Partido Democracia Cristiana (DC), y con Rixi Moncada, candidata presidencial del Partido Libertad y Refundación (Libre). Las reuniones fueron encabezadas por Eladio Loizaga, excanciller de Paraguay, como parte de los preparativos finales para las elecciones generales del próximo 30 de noviembre.

Durante el encuentro, la misión escuchó la valoración y el punto de vista de "Chano" Rivera sobre el desarrollo del proceso electoral, como parte del monitoreo que realiza la MOE-OEA en Honduras. No obstante, Mario Enrique Rivera Callejas sorprendió el pasado 23 de noviembre al declinar a su candidatura presidencial y anunciar una alianza con Salvador Nasralla, candidato del Partido Liberal. El anuncio lo realizó Salvador Nasralla durante el cierre de campaña en San Pedro Sula. "Chano, muchas gracias. El pueblo hondureño ya decidió que el próximo gobierno será liberal", afirmó al presentarlo ante sus seguidores. La organización confirmó, además, que sostuvo una reunión similar con Rixi Moncada, quien compartió sus perspectivas sobre el avance del proceso a pocos días de los comicios.

Jefe de la MOE-OEA hace llamado a ejercer el sufragio