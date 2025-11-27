OEA dialoga con Rixi Moncada y Mario Rivera a tres días de las elecciones generales

La Misión de Observación Electoral de la Organización de Estados Americanos (MOE-OEA) sostuvo este jueves reuniones por separado con Mario Rivera, candidato del Partido Democracia Cristiana (DC), y con Rixi Moncada, candidata presidencial del Partido Libertad y Refundación (Libre).
Las reuniones fueron encabezadas por Eladio Loizaga, excanciller de Paraguay, como parte de los preparativos finales para las elecciones generales del próximo 30 de noviembre.
La Misión de Observación Electoral de la #OEAenHonduras, encabezada por el ex Canciller de Paraguay, @EladioLoizaga, sostuvo una reunión con la candidata presidencial de Libertad y Refundación @PartidoLibre, Rixi Moncada @riximga.
En el encuentro, la Misión escuchó la valoración
Durante el encuentro, la misión escuchó la valoración y el punto de vista de "Chano" Rivera sobre el desarrollo del proceso electoral, como parte del monitoreo que realiza la MOE-OEA en Honduras.
No obstante, Mario Enrique Rivera Callejas sorprendió el pasado 23 de noviembre al declinar a su candidatura presidencial y anunciar una alianza con Salvador Nasralla, candidato del Partido Liberal.
El anuncio lo realizó Salvador Nasralla durante el cierre de campaña en San Pedro Sula. “Chano, muchas gracias. El pueblo hondureño ya decidió que el próximo gobierno será liberal”, afirmó al presentarlo ante sus seguidores.
La organización confirmó, además, que sostuvo una reunión similar con Rixi Moncada, quien compartió sus perspectivas sobre el avance del proceso a pocos días de los comicios.
La Misión de Observación Electoral de la #OEAenHonduras, liderada por el ex Canciller de Paraguay, @EladioLoizaga, recibió a Mario Rivera @SoyChanoRivera del @PartidoDC_HND.
La Misión escuchó el punto de vista sobre el desarrollo del proceso en el marco de la observación de las
Jefe de la MOE-OEA hace llamado a ejercer el sufragio
Eladio Loizaga hizo ayer un llamado directo a la población hondureña para que participe activamente el día de la votación.
“Es muy importante la participación ciudadana, hacemos un llamado para que el ciudadano hondureño pueda ejercer su derecho constitucional de participar en estas elecciones”, expresó.
Asimismo, pidió que la jornada se desarrolle con responsabilidad y respeto. Señaló que los partidos políticos deben contribuir al mantenimiento de un ambiente pacífico.
“Auguramos que los partidos políticos también puedan hacer un llamado a sus seguidores para que mantengan siempre esa tolerancia y ese respeto hacia todos los ciudadanos que van a asistir, hombres y mujeres, a depositar su voto el 30 de noviembre”, indicó.
El diplomático recordó que la presencia de la MOE-OEA responde a una invitación del Gobierno de Honduras.
“Nosotros estamos aquí respondiendo a una invitación que hizo el Gobierno de Honduras en octubre del año pasado para que una misión de observación electoral de la OEA pudiera estar presente y seguir todos los acontecimientos hasta la conclusión de estas elecciones”, concluyó.