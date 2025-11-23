Salvador Nasralla afirma a simpatizantes que “va ganando por goleada” a Libre

La Masica, Atlántida

"Ayer íbamos ganando por 13 puntos, hoy estamos ganando por 15. Cada día que pasa el Partido Liberal extiende su ventaja. Es tanta la desesperación del Partido Libre que nos golpearon ayer en Tegucigalpa", expresó Nasralla al tiempo que sus seguidores gritaban: "fuera el familión".

El candidato presidencial del Partido Liberal, Salvador Nasralla , aseguró este domingo durante un encuentro con simpatizantes, que él “va ganando por goleada” al partido Libertad y Refundación (Libre), al referirse al respaldo que según él está recibiendo en distintas comunidades del país.

El presidenciable en su visita por el municipio de El Porvenir, Atlántida, dijo que "El Porvenir y las playas del departamento de Atlántida son las mejores playas de Honduras, y yo me comprometo a dar las facilidades para que haya proyectos turísticos que se instalen aquí".

Enfatizó que "Honduras ha sido un desperdicio, porque los que han llegado a ser presidentes se han dedicado a dormir, yo no duermo, yo trabajo".

Salvador Nasralla aprovechó la ocasión para invitar a todos sus simpatizantes a ir a votar de forma masiva el próximo domingo 30 de noviembre.

"Que nadie se quede en sus casas y que desde temprano ejerzan el sufragio a favor del Partido Liberal. Está ganado, solo necesito que las personas que estén en mesa defiendan los votos. Vamos a ser gobierno, nuestro gobierno será recordado. A los que son del Partido Nacional, no voten su voto, este el momento del Partido Liberal, este es el momento de recuperar de los ladrones, narcotraficantes, el poder; hay que sacarlos", señaló Salvador Nasralla.

Nasralla durante su gira también se refirió al jefe de las Fuerzas Armadas donde le dijo: "Que se acuerde Roosevelt, el 11 de diciembre termina tu periodo, por haber acompañado al cártel de Los Soles. Tú, con el hijo de Carlón sentados con Padrino en Venezuela, el Cártel de los Soles. Estados Unidos tomará medidas contra el cártel de Los Soles que está apoyando al Partido Libre para tratar de insubordinar las elecciones de Honduras".