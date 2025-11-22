Partido Liberal denuncia ataque contra caravana y acusa a colectivos de Libre de violencia organizada

Tegucigalpa, Honduras

El candidato presidencial del Partido Liberal, Salvador Nasralla, denunció este sábado un ataque “organizado y premeditado” contra una caravana de su partido en Tegucigalpa, señalando a supuestos militantes de Libertad y Refundación (Libre) como responsables de la agresión. En un comunicado oficial, Nasralla aseguró que la caravana liberal, descrita como “pacífica, familiar y alegre”, fue interceptada por grupos encapuchados, quienes habrían actuado de manera coordinada para agredir a participantes, dañar vehículos y obstaculizar el paso de la movilización.

Según el aspirante presidencial, durante el incidente se registraron golpes contra candidatos, agresiones a mujeres, jóvenes y adultos mayores, así como ataques con piedras y objetos contundentes, además del derribo de motoristas y la destrucción de distintivos partidarios. El ataque ocurrió en horas de la tarde-noche, en presencia de numerosos ciudadanos que participaban del evento en la Vía Olímpica en la capital del país. Nasralla calificó lo sucedido como un acto de “barbarie” y un reflejo del “deterioro moral” de quienes afirmó ya no tienen propuestas para ofrecer al país. También sostuvo que lo ocurrido “no fue improvisado ni un malentendido”, sino una acción planificada.

“No responderemos con violencia”