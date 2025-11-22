Partido Liberal denuncia ataque contra caravana y acusa a colectivos de Libre de violencia organizada

Tegucigalpa, Honduras
El candidato presidencial del Partido Liberal, Salvador Nasralla, denunció este sábado un ataque “organizado y premeditado” contra una caravana de su partido en Tegucigalpa, señalando a supuestos militantes de Libertad y Refundación (Libre) como responsables de la agresión.
En un comunicado oficial, Nasralla aseguró que la caravana liberal, descrita como “pacífica, familiar y alegre”, fue interceptada por grupos encapuchados, quienes habrían actuado de manera coordinada para agredir a participantes, dañar vehículos y obstaculizar el paso de la movilización.
Según el aspirante presidencial, durante el incidente se registraron golpes contra candidatos, agresiones a mujeres, jóvenes y adultos mayores, así como ataques con piedras y objetos contundentes, además del derribo de motoristas y la destrucción de distintivos partidarios. El ataque ocurrió en horas de la tarde-noche, en presencia de numerosos ciudadanos que participaban del evento en la Vía Olímpica en la capital del país.
Nasralla calificó lo sucedido como un acto de “barbarie” y un reflejo del “deterioro moral” de quienes afirmó ya no tienen propuestas para ofrecer al país. También sostuvo que lo ocurrido “no fue improvisado ni un malentendido”, sino una acción planificada.
“No responderemos con violencia”
En el comunicado, Nasralla aseguró que su campaña mantendrá una postura de “firmeza y paz”, y que no caerá en confrontaciones físicas.“
Defendemos ideas, no golpes. Defendemos el futuro, no la destrucción”, expresó.
Nasralla también afirmó que la contienda electoral representa una “batalla espiritual por el alma de Honduras”, y envió un mensaje de esperanza al señalar que “las tinieblas nunca han podido vencer a la luz”.
Debido a la magnitud de la agresión, la dirigencia liberal decidió cancelar la caravana para evitar que la situación escalara y para proteger la integridad de los participantes.“Un acto de campaña jamás puede estar por encima de la vida de un hondureño”, subrayó Nasralla.
Nasralla aseguró que la verdadera demostración de fuerza del Partido Liberal ocurrirá el 30 de noviembre, día de las elecciones generales. Dijo que ese día los hondureños votarán para “sacar a los hijos del caos” y dar inicio a una etapa de “orden, paz y prosperidad”.
Reiteró que Honduras no debe elegir entre “corrupción del pasado y corrupción del presente”, y que su proyecto representa una alternativa “honesta y profesional”.