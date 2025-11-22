Rixi Moncada en SPS: "La oligarquía está derrotada y vamos por una victoria"

San Pedro Sula, Honduras
Rixi Moncada, candidata presidencial del Partido Libertad y Refundación (Libre), llamó a su militancia a votar masivamente desde horas tempranas el próximo domingo 30 de noviembre en su cierre de campaña en San Pedro Sula, zona norte de Honduras.
Moncada, acompañada del aspirante a la alcaldía Rodolfo Padilla Sunseri y los 20 candidatos a diputados por Cortés, aseguró que: "el golpismo y la oligarquía están derrotados, porque vamos nuevamente por una victoria".
Segura en su discurso, agregó que: "Tengan la seguridad de que voy a convertirme en su presidente y que voy a trabajar por ustedes. Estamos a una semana de las elecciones y estoy segura que vamos a derrotar 130 años de bipartidismo".
La exministra de Defensa defendió la gestión de la presidenta Xiomara Castro: "no hay que creer las mentiras del bipartidismo, Xiomara Castro va a cumplir cuatro años de gobierno y ellos siguen hablando del comunismo y diciendo que vamos a copiar modelos y nadie les ha quitado nada".
A su vez reiteró que: "lo que ha hecho la presidenta en forma digna es ponerle fin a su saqueo y a su extraactivismo, tenemos el gobierno de más inversión en toda la historia de Honduras, tenemos una presidenta que se ha dedicado a su pueblo, que retomó las banderas del gobierno del poder ciudadano y abrió las puertas de casa presidencial al pueblo".
Moncada envió a decir a la oposición: "Ellos dicen que van a cerrar las maquilas, pero mienten miserablemente".
Por su parte, Padilla Sunseri agradeció a la militancia su fiel apoyo durante toda esta campaña electoral les aseguró que han "construido un partido que está vivo en San Pedro Sula y que vencerá en estas elecciones del 30 de noviembre".
Durante el acto político en San Pedro Sula, Padilla Sunseri instó además a la ciudadanía a apoyarlo, a quien se refirió de manera afectuosa como “este peloncito”, asegurando que representa la opción para promover desarrollo, equidad y programas sociales en los barrios de la ciudad.
Enfatizó que si la población busca desarrollo comunitario, equidad, infraestructura y programas sociales, su respaldo debe ser para esta candidatura.
Elecciones en Honduras
Este 30 de noviembre, más de 6.5 millones de hondureños están convocados a participar en un nuevo ejercicio democrático, cuando el país celebre las Elecciones Generales 2025.
En esta jornada electoral, los votantes elegirán a los 120 diputados del Congreso Nacional, a los 298 alcaldes municipales y al próximo presidente de la República, junto a los designados presidenciales. Se trata de uno de los procesos más amplios e importantes dentro del calendario democrático de Honduras.
Cinco aspirantes buscan ocupar la primera magistratura de Honduras. Por el Partido Liberal compite el ingeniero Salvador Nasralla; por el Partido Nacional, Nasry Juan Asfura, conocido como “Papi a la Orden”; y por Libertad y Refundación (Libre), Rixi Ramona Moncada. También participan Mario Enrique Rivera, de la Democracia Cristiana, popularmente conocido como “Chano Rivera”, y Jorge Nelson Ávila por el Partido Innovación y Unidad Social Demócrata (PINU).