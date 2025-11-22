Rixi Moncada en SPS: "La oligarquía está derrotada y vamos por una victoria"

San Pedro Sula, Honduras

Moncada, acompañada del aspirante a la alcaldía Rodolfo Padilla Sunseri y los 20 candidatos a diputados por Cortés, aseguró que: "el golpismo y la oligarquía están derrotados, porque vamos nuevamente por una victoria".

Rixi Moncada , candidata presidencial del Partido Libertad y Refundación (Libre), llamó a su militancia a votar masivamente desde horas tempranas el próximo domingo 30 de noviembre en su cierre de campaña en San Pedro Sula, zona norte de Honduras.

Segura en su discurso, agregó que: "Tengan la seguridad de que voy a convertirme en su presidente y que voy a trabajar por ustedes. Estamos a una semana de las elecciones y estoy segura que vamos a derrotar 130 años de bipartidismo".

La exministra de Defensa defendió la gestión de la presidenta Xiomara Castro: "no hay que creer las mentiras del bipartidismo, Xiomara Castro va a cumplir cuatro años de gobierno y ellos siguen hablando del comunismo y diciendo que vamos a copiar modelos y nadie les ha quitado nada".

A su vez reiteró que: "lo que ha hecho la presidenta en forma digna es ponerle fin a su saqueo y a su extraactivismo, tenemos el gobierno de más inversión en toda la historia de Honduras, tenemos una presidenta que se ha dedicado a su pueblo, que retomó las banderas del gobierno del poder ciudadano y abrió las puertas de casa presidencial al pueblo".

Moncada envió a decir a la oposición: "Ellos dicen que van a cerrar las maquilas, pero mienten miserablemente".

Por su parte, Padilla Sunseri agradeció a la militancia su fiel apoyo durante toda esta campaña electoral les aseguró que han "construido un partido que está vivo en San Pedro Sula y que vencerá en estas elecciones del 30 de noviembre".

Durante el acto político en San Pedro Sula, Padilla Sunseri instó además a la ciudadanía a apoyarlo, a quien se refirió de manera afectuosa como “este peloncito”, asegurando que representa la opción para promover desarrollo, equidad y programas sociales en los barrios de la ciudad.

Enfatizó que si la población busca desarrollo comunitario, equidad, infraestructura y programas sociales, su respaldo debe ser para esta candidatura.