Subsecretario de Estado de USA alerta sobre preocupación empresarial sobre elecciones en Honduras

Tegucigalpa, Honduras

En un mensaje en su cuenta de X, Landau señaló que los empresarios con los que conversó manifestaron profunda inquietud sobre la transparencia del proceso electoral, debido a la presión e intimidación que, según ellos, ha recibido el Consejo Nacional Electoral (CNE), encargado de organizar las elecciones, contar los votos y certificar al ganador.

El subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau , expresó su preocupación por la integridad de las elecciones generales en Honduras, programadas para el 30 de noviembre, tras sostener conversaciones con representantes del sector empresarial del país.

El diplomático recordó que, en caso de que el CNE no pudiera cumplir con su función, el Congreso debería intervenir para declarar al ganador. Sin embargo, indicó que el Congreso ha sido reemplazado por una “Comisión Permanente” de nueve miembros, que, en su opinión, carece de legitimidad para tomar decisiones sobre asuntos electorales tan trascendentales.

“Antes de emitir cualquier voto, todos deben estar de acuerdo sobre las reglas y sobre quienes están encargados de hacerlas cumplir”, resaltó Landau, citando el mensaje que recibieron de los líderes empresariales durante sus conversaciones.

El exembajador estadounidense subrayó que la estabilidad política y la legitimidad del proceso electoral son factores clave para garantizar el crecimiento económico y la prosperidad del país.

Según Landau, el sector empresarial hondureño ve la claridad en las reglas y la seguridad institucional como condiciones fundamentales para mantener la confianza de inversionistas y la estabilidad en los mercados.

La declaración del diplomático se produce en un contexto de tensiones políticas en Honduras, donde distintos actores han manifestado preocupación por la transparencia y confiabilidad del proceso electoral.