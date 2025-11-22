Partido Liberal denuncia supuesto plan para asaltar centros electorales en Cortés y Yoro

Tegucigalpa

Este sábado, durante horas de la mañana, líderes y representantes del Partido Liberal se reunieron para denunciar un supuesto plan conspiratorio en contra de su institución política de cara a las elecciones generales del próximo 30 de noviembre.

Roberto Contreras, presidente del PL y aspirante a la reelección por la alcaldía sampedrana, manifestó: “Se ha filtrado información del alto mando del Ejército y de las Fuerzas Armadas de que existe un plan para los departamentos de Cortés y Yoro, en el cual personas nacionales, extranjeras y algunos colectivos de Libre pretenden asaltar los centros de almacenamiento del material electoral”.

Contreras pidió a las Fuerzas Armadas que procedan a brindar doble custodia a los centros de almacenamiento electoral: el Gimnasio Municipal de San Pedro Sula y las instalaciones en El Progreso, Yoro, para evitar que las urnas sean asaltadas.

Asimismo, agregó que fueron informados de que el personal que será desplazado hacia el Merendón podría ser asaltado en el camino para quitarles las credenciales e impedir que se acrediten el domingo.