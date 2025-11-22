  1. Inicio
Partido Liberal denuncia supuesto plan para asaltar centros electorales en Cortés y Yoro

De acuerdo a Roberto Contreras, "personas nacionales, extranjeras y algunos colectivos de Libre pretenden asaltar los centros de almacenamiento del material electoral”.

Imagen de archivo. Roberto Contreras, presidente del PL y aspirante a la reelección por la alcaldía sampedrana.

Tegucigalpa

Este sábado, durante horas de la mañana, líderes y representantes del Partido Liberal se reunieron para denunciar un supuesto plan conspiratorio en contra de su institución política de cara a las elecciones generales del próximo 30 de noviembre.

Roberto Contreras, presidente del PL y aspirante a la reelección por la alcaldía sampedrana, manifestó: “Se ha filtrado información del alto mando del Ejército y de las Fuerzas Armadas de que existe un plan para los departamentos de Cortés y Yoro, en el cual personas nacionales, extranjeras y algunos colectivos de Libre pretenden asaltar los centros de almacenamiento del material electoral”.

Contreras pidió a las Fuerzas Armadas que procedan a brindar doble custodia a los centros de almacenamiento electoral: el Gimnasio Municipal de San Pedro Sula y las instalaciones en El Progreso, Yoro, para evitar que las urnas sean asaltadas.

Asimismo, agregó que fueron informados de que el personal que será desplazado hacia el Merendón podría ser asaltado en el camino para quitarles las credenciales e impedir que se acrediten el domingo.

“Que salgan a votar”: misión de la UE ante tensiones electorales

“La fuente es veraz. Este supuesto plan lo estamos denunciando desde ya, y este día, por la tarde, mañana domingo, tendremos todo nuestro material del departamento de Cortés en el Gimnasio Olímpico Metropolitano”.

Agregó que la Policía Municipal brindará custodia a los centros de almacenamiento del material electoral. “Atentar contra el proceso electoral es poner en riesgo las elecciones de noviembre en los departamentos donde el Partido Liberal es extremadamente fuerte”, dijo Contreras.

"Vamos a defender el proceso democrático con uñas y dientes”, finalizó Contreras.

Por su parte, Salvador Nasralla pidió a la población hondureña salir a votar sin miedo, al tiempo que exhortó a la comunidad internacional a mantenerse atenta a lo que sucede en Honduras previo a las elecciones.

Redacción La Prensa
Redacción La Prensa
