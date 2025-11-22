Partido Nacional instruye a militancia vigilar maletas electorales en Colón

Tegucigalpa, Honduras

En su cuenta de X, la institución política instó a sus miembros a mantenerse plenamente vigilantes durante la custodia del material electoral, subrayando la importancia de resguardar el proceso, el perímetro y cada acceso al recinto.

El Partido Nacional de Honduras instruyó a su militancia en el departamento de Colón vigilar resguardo de las maletas electorales tras señalar una decisión irregular por parte del Consejo Electoral Departamental (CED), que habría entregado las llaves del recinto donde se resguardan las maletas a personal militar y prohibido la presencia de observadores.

“No debe entrar ni salir absolutamente nada que comprometa la cadena de custodia del material electoral”, señala la instrucción.

El partido recalcó que la defensa del voto empieza hoy, y asegura que Honduras puede confiar en la estructura del Partido Nacional, presente en cada rincón del país, para garantizar la seguridad y transparencia del proceso electoral.

Rn otro tuit, el Partido Nacional puso a disposición del pueblo hondureño su plataforma de monitoreo y seguimiento en tiempo real del transporte del material electoral, con el objetivo de que la ciudadanía pueda participar, observar y mantenerse atenta durante esta “gran fiesta democrática”.

“Cada hondureño es parte fundamental de la transparencia y la defensa del proceso electoral”, asegura la agrupación política, invitando a la población a involucrarse activamente en la vigilancia del proceso.

La instrucción se da en medio de tensiones y vigilancia especial tras el retraso del GPS en las maletas electorales que fueron enviadas a varios departamentos de Honduras.

El Partido Nacional asegura que estas medidas buscan evitar irregularidades y proteger la integridad del voto, reiterando que la participación activa de la militancia y de la ciudadanía es clave para el correcto desarrollo del proceso.