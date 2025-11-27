Gerardo Torres se burla del Partido Liberal tras polémico mensaje de Donald Trump

Tegucigalpa, Honduras.

Tras el inesperado posteo del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, las reacciones de los representantes del Partido Libertad y Refundación (Libre) no tardaron en darse a conocer, entre ellas la de Gerardo Torres, vicecanciller de Política Exterior del actual gobierno. “Lo siento, Chávez, a seguir participando. A ver si queda algo del Partido Liberal después del domingo. Lo dudo”, escribió Gerardo Torres en su cuenta de X, luego de compartir una publicación titulada “Trumpadas”.

El reciente comentario del vicecanciller giró este jueves en torno a la publicación del mandatario estadounidense en la red social Truth, en la que aseguró que “Nasralla no es amigo de la libertad”, pues “ayudó a Xiomara Castro presentándose como su vicepresidente. Ganó y ayudó a Castro a ganar. Luego renunció y ahora finge ser anticomunista solo para dividir el voto de Asfura”.

Lo siento Chávez, a seguir participando. A ver si queda algo del Partido Liberal después del domingo. Lo dudo. https://t.co/eDRkj9hTjS — Gerardo Torres Zelaya (@gtorreszelaya1) November 27, 2025

Trump afirmó que la candidata oficialista, Rixi Moncada, quien aspira a suceder a la actual mandataria, Xiomara Castro, es “cercana al comunismo”, y agregó que Salvador Nasralla forma parte de un intento por “engañar al pueblo” para dividir el voto. El presidente estadounidense también elogió el pasado de Asfura como alcalde de Tegucigalpa, donde, según su criterio, ayudó a “llevar agua a millones de personas”. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. En su mensaje, Trump cuestionó si “narcoterroristas”, como Nicolás Maduro, tomarían otros países “como hicieron con Venezuela o Cuba”, en referencia a los candidatos que compiten contra Asfura.