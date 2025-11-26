Nasralla responde a Trump tras respaldo a Nasry Asfura

TEGUCIGALPA, HONDURAS

Salvador Nasralla, candidato presidencial del Partido Liberal, respondió al mensaje del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien se pronunció sobre las elecciones en Honduras y manifestó su apoyo al presidenciable Nasry Asfura. Nasralla expresó su respeto hacia los Estados Unidos y calificó a ese país como un “aliado natural” de Honduras, en medio de lo que describió como una campaña de desinformación impulsada por sus adversarios políticos a pocos días de las elecciones del 30 de noviembre.

Lamentó que algunos sectores han llevado "información malintencionada" a los asesores del presidente estadounidense Donald Trump, a quien dijo considerar "una persona que merece todo mi respeto y mayor consideración". El aspirante liberal señaló que sus contendientes, "sabiéndose perdedores", buscan confundir al electorado y dañar su imagen ante la comunidad internacional. Aseguró que, de resultar electo presidente este domingo, Estados Unidos encontrará en él "a un aliado de las libertades en Iberoamérica", destacando su compromiso con la defensa democrática y las relaciones bilaterales. Nasralla hizo un llamado a la "sensatez y cordura" en lo que calificó como un momento decisivo para el país, e instó a la ciudadanía a mantener la calma en la recta final del proceso electoral. Cerró su declaración con un mensaje enfático: "¡Viva la libertad!".

Trump anuncia respaldo a Nasry Asfura

El presidente Trump instó este miércoles a los hondureños a apoyar al candidato del Partido Nacional, Nasry Asfura, en las elecciones del 30 de noviembre, y acusó a sus rivales de representar el "avance comunista" y aliado de líderes como el venezolano Nicolás Maduro. En una publicación en su cuenta de Truth Social, el mandatario se refirió a Asfura como el "único verdadero amigo de la libertad en Honduras" y agregó que podrían "trabajar juntos para luchar contra los narco-comunistas".