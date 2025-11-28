Libre pasa de elogiar el Trep a rechazar los resultados preliminares

TEGUCIGALPA

La postura de Rixi Moncada, candidata presidencial del partido Libertad y Refundación (Libre) de no reconocer los resultados del sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (Trep) es considerada por analistas como una actitud antidemocrática y una jugada al sentirse perdida. Para el analista Miguel Cálix, todos los candidatos presidenciales se sometieron a las mismas reglas, lo que implicaba aceptar los resultados preliminares y solamente cuestionarlos si en el transcurso de la jornada hay alguna irregularidad.

Consideró que lo manifestado por Moncada sobre no reconocer los conteos preliminares del Trep es una estrategia para desmeritar al árbitro. El gran riesgo es que el ganador de las elecciones necesita que todos los participantes respeten las reglas que estuvieron dispuestos a seguir. “Cuando nosotros vemos que un candidato o una candidata se niega a aceptar los resultados aun cuando tiene un representante en el Consejo Nacional Electoral (CNE) que ha tenido la capacidad de paralizar ese órgano, de imponer y hasta convencer a sus compañeros en algunos temas, me parece que es una pena”, criticó. No se ve bien que ahora se nieguen “a seguir las reglas que ellos mismos han construido, que ellos mismos han definido, que ellos mismos estructuraron. Para mí esto solo habla de la vocación antidemocrática del candidato”, agregó. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Cálix es del criterio que la candidata oficialista dice que no aceptará los conteos como parte de su estrategia de campaña, cuando es de conocimiento universal que el Trep es un sistema de transmisión preliminar de resultados y que finalmente el voto válido es el de la totalización de actas.

No es la primera vez que los dirigentes de Libertad y Refundación amenazan con no reconocer los resultados y la única razón para que 2021 no protestaran se debe a que la diferencia fue a favor del partido, recordó. Hoy, otra vez, se ha recurrido a la retórica del fraude, apoyándose en que durante los juicios contra Juan Orlando Hernández en Nueva York se mencionó manipulación en las elecciones de 2017. Sin embargo, —recordó—, en ningún momento se afirmó que el fraude abarcará la totalidad de los resultados; de ser así, Libre no habría obtenido representación en alcaldías ni en el Congreso Nacional. Igualmente, el analista recordó que, en la validación de los resultados, la observación internacional ha sido clave, lo que fue visible en los procesos de 2013, 2017 y 2021, "con la diferencia que en este caso Libre no brincó porque los resultados le favorecían ampliamente". En estos nuevos comicios, las misiones de observación estarán presentes y serán capaces de analizar y ver si se cumplieron los criterios mínimos para una elección transparente. Por otro lado, "en caso de cuestionamiento de los resultados por parte de Libre, ellos podrían sacar gente a protestar en las calles, pero también lo harían los partidos Liberal y Nacional en caso de verse afectados", dijo Cálix.

Contradicción

El 30 de agosto de 2025, por unanimidad de votos, el CNE adjudicó el Trep para la divulgación de resultados de las Elecciones Generales 2025 a la empresa GRUPO ASD S.A.S. Para su adjudicación se conformó una Comisión Evaluadora, que realizó una exhaustiva evaluación de la documentación legal, económica y financiera, así como del desempeño en las pruebas técnicas.

En ese entonces, el coordinador de Libre, el expresidente Manuel Zelaya Rosales reconoció, a través de la red X, el trabajo de los tres consejeros del CNE —Ana Paola Hall, Marlon Ochoa y Cossette López— “evitando así el modelo fraudulento utilizado en 2017, que ponía en riesgo la transparencia de los resultados”.

Mi reconocimiento a los tres consejeros del CNE que, por unanimidad, aprobaron una versión del sistema de transmisión de resultados electorales (TREP) sin intervención humana, evitando así el modelo fraudulento utilizado en 2017, que ponía en riesgo la transparencia de los... — Manuel Zelaya R. (@manuelzr) August 5, 2025

Ese reconocimiento lo siguieron sus más cercanos colaboradores. “Va a ser chineada que le pegará el pueblo a los candidatos de las 10 familias. Trep limpio sin intervención de Matamoros Batson” escribió también Lucky Medina, jefe de campaña de Libre y ministro de Recursos Naturales y Ambiente.

Luego que en un reciente discurso en el estadio Chochi Sosa Moncada expresara que no reconocería los resultados del Trep, la dirigencia y militancia de Libre se embarcaron en la retórica de la candidata. Contradictoriamente, el Trep que en agosto era transparente, en noviembre ya era tramposo y hackeado para la gente de Libre. “No perdamos de vista lo principal y nos distraigamos con las penurias del bipartidismo. Recordemos las instrucciones de nuestra candidata @riximga sobre el Trep hackeado de los 26 audios de Cossette”, escribió en X el excanciller Enrique Reina, uno de los más radicales de Libertad y Refundación. De acuerdo con un análisis de Osiris Payes, publicado por el Centro de Estudios para la Democracia (Cespad), “la ciudadanía tiene derecho a recibir información preliminar, pero también debe entender que los resultados que se difunden en la noche electoral son tendencias sujetas a verificación y corrección". "La verdadera defensa del voto se realiza, en última instancia, sobre las actas físicas y los procedimientos del escrutinio, no sobre los primeros porcentajes publicados en una pantalla”, expresó.

Estrategia