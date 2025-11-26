Rixi tras respaldo de Trump a Nasry Asfura: “Me llaman comunista para esconder la verdad"

Tegucigalpa, Honduras

A través de su cuenta de X, la candidata presidencial destacó: “Me llaman comunista para esconder la verdad: le temen a la democratización de la economía, les aterra la Ley de Justicia Tributaria; y quieren que el dinero siga siendo un privilegio para las diez familias y no un derecho a favor del pueblo.”, afirmó.

La candidata presidencial del Partido Libertad y Refundación (Libre), Rixi Moncada, se pronunció este miércoles tras el respaldo del presidente Donald Trump a Nasry Asfura, denunciando que los ataques que la llaman comunista buscan desviar la atención de las medidas que impulsa para democratizar la economía.

La candidata recordó que las elecciones se realizarán el próximo 30 de noviembre y reiteró su denuncia sobre la transmisión de resultados preliminares (Trep) del Consejo Nacional Electoral (CNE), prevista para ese día a las 9:00 p.m., calificándola como “una trampa”.

Moncada aprovechó su mensaje para hacer un llamado a sus simpatizantes de Libre a proteger las actas de cada Junta Receptora de Votos (JRV) para garantizar la transparencia del proceso. “El bipartidismo está derrotado”, concluyó.

El mensaje de Moncada concuerda tras las declaraciones emitidas por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, donde instó a los hondureños a apoyar al candidato conservador del Partido Nacional, Nasry Asfura, en las elecciones del 30 de noviembre, y acusó a sus rivales de representar el "avance comunista" y aliado de líderes como el venezolano Nicolás Maduro.