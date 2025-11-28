Más de medio millón de votantes del litoral Atlántico están listos para votar en paz

La Ceiba, Atlántida

Banderas, música y pancartas adornan las afueras de los 58 centros de votación de esta ciudad, a menos de 24 horas para la apertura de las urnas, de cara a las Elecciones Generales 2025 en nuestro país. Mientras esto pasa, el personal del Consejo Departamental Electoral trabajaban viernes sin descanso, en la logística del traslado de las últimas 951 maletas electorales y los 360 kits tecnológicos que quedaban para los ocho municipios de Atlántida. “Todo está en orden, es un trabajo coordinado con el Consejo Departamental Electoral. Ya estamos cargando para los seis municipios que nos hacen falta”, dijo Iván Castellanos, comandante del Primer Batallón de Infantería Marina.

Los militantes de los tres partidos políticos mayoritarios en contienda, Liberal, Nacional y Libre, viven un ambiente de efervescencia política en las afueras de los centros educativos que servirán como centros de votación. Desde el inicio de semana han instalado carpas y toldos, como último esfuerzo para llamar la atención de simpatizantes y orientarlos de como y adonde votar. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Atlántida tiene una carga electoral de 300,673 votantes, de estos 124,323 corresponden a La Ceiba, 69,781 a Tela, 24,851 para La Masica y 23,939 para Jutiapa, para citar los municipios con mayor número de votantes.

El material electoral está almacenado en el polideportivo del instituto Manuel Bonilla de La Ceiba, que sirve de centro de acopio, desde que llegaron la madrugada del viernes 21 de noviembre.

Cabe destacar que las maletas electorales fueron trasladadas con su respectivo GPS, luego que este equipo llegara retrasado a esta región del país.

Sin novedad en Colón