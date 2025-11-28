¿Cuáles marcas son válidas para votar, según la guía oficial del CNE?

San Pedro Sula, Honduras

El Consejo Nacional Electoral (CNE) detalló las marcas que los hondureños podrán utilizar en las papeletas durante las próximas elecciones del 30 de noviembre, con el fin de evitar votos nulos y agilizar el escrutinio. Según la guía oficial descrita en el instructivo para las Juntas Receptoras de Votos, el elector puede emplear símbolos gráficos, letras, números o cualquier combinación de estos, siempre que la marca aparezca dentro del recuadro del candidato o planilla de su preferencia.

Entre los ejemplos válidos se encuentran la tradicional “X”, una paloma de verificación, números, círculos o líneas.

En el nivel electivo presidencial, de corporación municipal y diputados uninominales (Gracias a Dios e Islas de la Bahía), el elector sólo debe hacer una marca utilizando cualquiera de los ejemplos antes descritos. En cambio, en la papeleta de Diputados al Congreso Nacional por la modalidad plurinominal sí se acepta una raya continua como marca válida. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.