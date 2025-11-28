  1. Inicio
¿Cuáles marcas son válidas para votar, según la guía oficial del CNE?

Para evitar errores comunes que terminan en votos nulos o en blanco, a continuación, La Prensa le ofrece una guía práctica y visual sobre las marcas y formas válidas de votar

Para marcar losvotos o papeletas, elelector puede utilizar símbolos gráficos,alfabéticos, numéricos o una combinación de todos ellos, en cualquier área del recuadro que corresponde al candidato o planilla de su preferencia.

 Foto: Archivo
San Pedro Sula, Honduras

El Consejo Nacional Electoral (CNE) detalló las marcas que los hondureños podrán utilizar en las papeletas durante las próximas elecciones del 30 de noviembre, con el fin de evitar votos nulos y agilizar el escrutinio.

Según la guía oficial descrita en el instructivo para las Juntas Receptoras de Votos, el elector puede emplear símbolos gráficos, letras, números o cualquier combinación de estos, siempre que la marca aparezca dentro del recuadro del candidato o planilla de su preferencia.

Entre los ejemplos válidos se encuentran la tradicional “X”, una paloma de verificación, números, círculos o líneas.

(Foto: CNE)

En el nivel electivo presidencial, de corporación municipal y diputados uninominales (Gracias a Dios e Islas de la Bahía), el elector sólo debe hacer una marca utilizando cualquiera de los ejemplos antes descritos.

En cambio, en la papeleta de Diputados al Congreso Nacional por la modalidad plurinominal sí se acepta una raya continua como marca válida.

(Foto: CNE)
Es esencial que la marca sea clara, visible y deje sin duda la intención del elector.

El voto en blanco se registra cuando el elector deposita la papeleta sin marcar ninguna casilla de candidato o cuando la marca se encuentra completamente fuera del recuadro destinado a la votación.

El voto nulo se produce cuando el elector marca la papeleta de una manera que hace imposible adjudicar el voto a un único candidato, por ejemplo, marcando varios candidatos o escribiendo leyendas.

Redacción La Prensa
Redacción La Prensa
redaccion@laprensa.hn

LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

